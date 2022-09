Elezioni, l'affluenza per la Camera al 19,2% a mezzogiorno. In Trentino il dato in calo rispetto al 2018

I seggi sono aperti dalle 7 di questa mattina (domenica 25 settembre) e i votanti, poco meno di 51 milioni di italiani, potranno esprimersi per rinnovare il Parlamento fino alle 23: ecco i dati dell'affluenza a mezzogiorno