Elezioni, il dato più alto dell'affluenza a Castel Condino. In coda Sanzeno, Palù del Fersina e Livo. Ecco i dati per Comune

Affluenza in calo rispetto alle elezioni politiche del 2018. Diversi i territori in orbita 60% degli aventi diritto che si sono già recati alle urne

TRENTO. A Castel Condino il dato più alto relativo all'affluenza in Trentino: il 69% degli aventi diritto si è recato alle urne. Un trend in calo rispetto alle elezioni politiche del 2018 quando alle 19 il 75,27% dei cittadini aveva espresso una preferenza per rinnovare il parlamento. Attualmente Sanzeno, Palù del Fersina e Livo, i Comuni in cui si è votato di meno sul territorio provinciale.

Affluenza in orbita 60% per Aldeno, Bedollo, Calceranica, Caldonazzo, Carzano, Cimone, Cinte Tesino, Civezzano, Commezzadura, Folgaria, Garniga Terme e Isera, Madruzzo, Mezzana, Pellizzano, Pinzolo, Pomarolo, Ruffrè-Mendola, Sagron-Mis e Samone, Tenna, Tre Ville, Vignola-Falesina e Villa Lagarina.

A Trento ha votato il 56%, poi a Rovereto il 55%, a Cles il 49%, a Pergine il 55% e in quel di Arco il 51%. In generale l'affluenza è in calo in Italia e in Trentino Alto Adige.

Quasi 10 punti percentuali in meno di affluenza alle 19 in Trentino rispetto alle precedente elezioni mentre il gap in Alto Adige è più ridotto ma comunque si è molto lontani dai dati della passata tornata elettorale (Qui articolo).