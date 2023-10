Elezioni provinciali, affluenza alle 17 quasi in linea con il 2018: Trento indietro di 3 punti rispetto a 5 anni fa

Il dato di metà pomeriggio indica che il trend viaggia sui livelli delle ultime elezioni provinciali con circa 1,5 punti percentuale in meno ma a Trento il calo è più marcato

TRENTO. Resta in calo l'affluenza alle urne in Trentino rispetto al 2018 anche se la distanza non è molta, circa 1,5 punti percentuale.

Il dato rilevato alle 17 è del 37,05% mentre cinque anni fa era arrivato al 38,64%. Di fatto, quindi, si è quasi in linea rispetto al 2018 quando alla fine della giornata di voto si era arrivati a superare di poco il 64% (64,05%). Nel 2013 l'affluenza finale era stata, invece, più bassa, del 62,82% (mentre alle politiche del 2018 si era arrivati al 79%).

Da sottolineare che a fronte di un livello di voto pressoché omogeneo rispetto a 5 anni fa chi fa segnare un calo più marcato è Trento che se nel 2015 alle 17 superava il 40% di affluenza oggi è di poco al di sopra al 37%.

E' bene ricordare che si vota nella sola giornata di oggi, domenica 22 ottobre. I seggi rimarranno aperti fino alle 22.00. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno il giorno seguente, lunedì 23 ottobre, a partire dalla 7.