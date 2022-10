Pd, Luca Zeni indicato come nuovo capogruppo in Consiglio Provinciale: al posto di Sara Ferrari arriva Lucia Maestri

A seguito dell'elezione in Parlamento di Ferrari, il Partito Democratico ha condiviso di indicare come nuovo presidente del Gruppo il consigliere Luca Zeni. A partire dalla prossima seduta del consiglio ci sarà l'ingresso di Lucia Maestri

TRENTO. Il consigliere Luca Zeni è stato indicato come capogruppo del Partito Democratico in Consiglio provinciale. La scelta è arrivata in seguito all’elezione in Parlamento della consigliera Sara Ferrari.

Alla neo deputata è arrivato il ringraziamento del gruppo consiliare del PD “per il lavoro svolto insieme in questi anni”.

Già dal prossimo Consiglio provinciale, inoltre, ci sarà l’ingresso in aula di Lucia Maestri già consigliera nella scorsa legislatura e segretaria provinciale. In questo modo il gruppo del Pd del Trentino tornerà al completo.