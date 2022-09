Ambrosi e Ferrari in Parlamento, in Provincia arrivano Maestri e Dalpalù: Fdi perde il seggio provinciale?

Con l’elezione di Ambrosi alla Camera dei deputati Fratelli d’Italia potrebbe perdere un seggio in Consiglio provinciale, ecco perché

TRENTO. Sara Ferrari e Alessia Ambrosi, rispettivamente per Partito Democratico e Fratelli d’Italia, sono state elette in Parlamento e quindi si trasferiranno a Roma alla Camera dei deputati.

Ciò significa che in Consiglio provinciali si liberano due posti. A prendere quello precedentemente occupato da Ferrari sarà la segretaria provinciale Dem, Lucia Maestri, che alle elezioni Provinciali del 2018 aveva raccolto 1929 preferenze, risultando la prima dei non eletti. Maestri ha confermato a Il Dolomiti che accetterà di entrare in Consiglio provinciale

Per Ambrosi però il discorso è un po’ diverso, regole alla mano a prendere il suo posto infatti non sarà un esponente di Fratelli d’Italia bensì una candidata leghista. Ambrosi infatti, nel 2018, era stata eletta con il partito di Matteo Salvini salvo poi scegliere di passare con Fratelli d’Italia nel corso della legislatura.

Salvo sorprese dunque a ereditare il suo seggio dovrebbe essere Bruna Dalpalù, consigliera comunale a Cavalese, che alle scorse Provinciali ottenne 972 preferenze. Eppure alle Politiche Fratelli d’Italia ha ottenuto un risultato così importante, anche in Trentino, che potrebbe fare pressioni per ricevere una sorta di “indennizzo” dalla Lega.