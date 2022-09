Politiche 2022, elette con il proporzionale Alessia Ambrosi e Sara Ferrari. Entra anche Dieter Steger dell'Svp

Con l'elezione di Alessia Ambrosi, Sara Ferrari e Dieter Steger si completano i risultati per il Trentino Alto Adige alle politiche 2022 con i 13 rappresentanti territoriali in parlamento

TRENTO. Sono stati eletti in parlamento anche Alessia Ambrosi (Fratelli d'Italia) e Sara Ferrari (Partito democratico) attraverso il proporzionale. Entra anche Dieter Steger dell'Svp con l'alleanza del Patt.

Si completano quindi i risultati di queste elezioni politiche 2022 che hanno visto l'affermazione del centrodestra trainato dal partito di Giorgia Meloni e il crollo della Lega.

A seguito del taglio dei parlamentari il Trentino Alto Adige ha eletto 13 rappresentanti a Roma (Qui articolo). I voti sul proporzionale valgono per la Camera mentre non è previsto per la regione al Senato.

In Trentino nel collegio della Camera di Trento a vincere è stato Andrea De Bertoldi (con l'esponente di Fratelli d'Italia che ha sconfitto proprio la candidata del centrosinistra ripescata con il listino proporzionale) mentre Vanessa Cattoi è stata eletta a Rovereto.

Per il Senato il centrosinistra è riuscito a spuntarla con Pietro Patton a Trento, mentre il centrodestra ha strappato il seggio con Michaela Biancofiore a Rovereto e Elena Testor a Pergine.

In Alto Adige tanta Svp. All'uninominale della Camera per il collegio di Bolzano è Manfred Schullian mentre Renate Gebhard in quello di Bressanone.

Nel collegio uninominale di Bressanone e di Merano per il Senato larghe vittorie della stella alpina rispettivamente con Meinhard Durnwalder e Julia Unterberger.

Il Partito democratico vince invece in quello di Bolzano con Luigi Spagnolli dopo un testa a testa con i candidati dell'Svp e del centrodestra.