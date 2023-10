Confronto Valduga-Fugatti? “Il governatore uscente è nuovamente scappato, non può difendere il suo operato e quello della Giunta che rappresenta”

Negli scorsi giorni Francesco Valduga, candidato alla presidenza dell’Alleanza democratica autonomista, aveva lanciato una sfida al governatore uscente, e candidato presidente per il centro-destra, Maurizio Fugatti per un dibattito pubblico. A quanto pare però, dal leader della Lega trentina non è arrivata una risposta ed il confronto non si terrà: “Sarebbe stato un servizio ai trentini”

TRENTO. “Prendiamo atto del fatto che Maurizio Fugatti sia nuovamente scappato dal confronto che Francesco Valduga aveva proposto nei giorni scorsi, dandogli la possibilità di scegliere la data, il luogo, l’orario e persino i temi sui quali dibattere”. Niente ‘scontro’, insomma, dice l’Alleanza democratica autonomista, in vista delle provinciali di domenica tra i due candidati. Il guanto di sfida era stato lanciato negli scorsi giorni (Qui Articolo) dall’ex sindaco di Rovereto, che aveva sottolineato: “In queste settimane ho avuto modo di confrontarmi in più occasioni con i candidati alle prossime provinciali, in dibattiti che hanno coinvolti diversi mondi che costituiscono la forza del tessuto sociale del Trentino. Unico grande assente, come rilevato in più occasioni, proprio Fugatti, che pare non voler rispondere del suo operato e a domande che potrebbero risultargli scomode”.

Da qui dunque la sfida del candidato dell’Alleanza democratica autonomista: “Lo invito a trovare un momento, in uno spazio aperto al pubblico e alla stampa, per poterci confrontare. Scelga lui data, ora e luogo”. Proposta che però, dice ora la coalizione, non è stata raccolta dal governatore uscente (ed i precedenti da questo punto di vista sono numerosi negli ultimi mesi, Qui Articolo): “Il confronto sarebbe stato un servizio ai trentini – scrivono i responsabili dell’Alleanza – per avere la possibilità di essere correttamente informati su idee, programmi e visioni che Fugatti mai ha voluto esporre alla comunità che si candida a governare, né rendere conto di ciò che ha fatto o non ha fatto”.

“I dibattiti – continuano – sono occasioni per parlare delle proprie proposte, ma soprattutto di ascolto con le categorie produttive e professionali e le associazioni, che chiedono di avere rispose chiare dalla politica e da chi serve le istituzioni. Questo ascolto è mancato in questi cinque anni e il fatto che Fugatti nemmeno in campagna elettorale si degni di presentarsi nelle varie occasioni di dibattito sottolinea l’impossibilità da parte sua di difendere il suo operato e quello della Giunta che rappresenta, nonché la mancanza di rispetto nei confronti di chi, ogni giorno, attraverso la propria professione, prova ancora a fare del Trentino una terra di eccellenza”.