Divina candidato presidente, Granello (Lista Pensionati) : "La Lega? Senza democrazia e lontana dal popolo". Su Fugatti spiega: "Da mesi viene visto come perdente"

Dario Granello è stato fra i primi ad organizzare un comitato per chiedere la discesa in campo dell'ex senatore Sergio Divina e spiega: "Lui riscalda i cuori, ci sono persone che in continuazione vengono ad offrirci il proprio aiuto"

TRENTO. La Lega? “Non è più quella di un tempo. Fugatti si è allontanato dal popolo e la democrazia in quel partito non esiste”. E' un fiume in piena Dario Granello.

Ex esponente della Lega di Bossi diventata poi di Salvini, oggi guida la lista Pensionati che sostiene Sergio Divina come candidato presidente alla Provincia di Trento.

Granello è fra i fautori della discesa in campo dell'ex senatore e proprio in questi giorni sta terminando la lista che lo sosterrà a ottobre.

Granello, perché è stato necessario creare questo nuovo polo con la discesa in campo di Sergio Divina?

Già a settembre dello scorso anno le persone chiedevano di lui. Fugatti da tempo ormai viene visto perdente, non adatto a governare il Trentino per altri 5 anni.

Viste le tante richieste ho deciso, assieme ad altri, di creare un comitato che nel corso del tempo si è allargato anche con tanti rappresentanti che sono arrivati dalle valli. Lo abbiamo fatto per il bene del Trentino, Divina è una persona moderata e umile, sa parlare al muratore come all'astronauta.

Lei ha un passato nella Lega. Questo partito è cambiato negli ultimi anni?

Io sono stato segretario del Tesino e consigliere circoscrizionale. Sono stato nella Lega dal 2003 al 2010. Oggi, però, in questo partito si vedono solo tre o quattro persone che pensano a loro stesse e basta. Gestiscono fra di loro i propri affari, manca completamente l'aspetto umano e non c'è nemmeno democrazia. La linea è una sola: si deve dare solamente quello che decidono i dirigenti, se una persona ha idee proprie non va bene. L'idea di essere dipendenti del popolo, di lavorare per la gente è andata gran parte persa.

Perché dice che manca la democrazia?

Basta vedere come è stato trattato Sergio Divina. Lui è intervenuto da padre di famiglia essendo stato fra i fondatori del partito e l'obbiettivo era quello di unire, di dialogare con Fratelli d'Italia. E la Lega di Salvini cosa ha fatto? Lo ha sospeso.

Senta, ma come sta andando la costruzione della lista?

Non abbiamo difficoltà a trovare candidati. Anzi, sa cosa le dico? Che purtroppo alcuni non potrà inserirli perché sono tante le persone che offrono il loto aiuto di continuo. C'è gente che offre la disponibilità della propria casa o della cantina come punto d'appoggio per la campagna elettorale. Il nome di Sergio Divina sta riscaldando i cuori.

Secondo lei cosa non è andato in questi cinque anni di Fugatti?

Sarebbe troppo facile dire la Sanità. Siamo arrivati ad avere davvero tante persone che vanno fuori provincia per curarsi e una volta non era così. E' una cosa allucinante, c'è tanta delusione. Ma poi Fugatti è diventato un politico lontano dal popolo.

Si è fatto poco anche per tutelare gli anziani. Ci sono tante criticità nelle case di riposo. Certo, non possiamo fare miracoli ma alcuni aspetti si possono migliorare a partire dalla sburocratizzazione, un problema che attanaglia ogni cosa e rende tutto più difficile.

Lei cosa ne pensa dell'accordo fra Fugatti e il Patt di Panizza?

Io sono partito proprio dal Patt 40 anni fa. Questo partito guardava alla coerenza politica e all'autonomia. Oggi guarda solo a vincere e basta. Sono stati costretti ad unirsi a Kasswalder e Progetto Trentino per fare una lista.