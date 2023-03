Fugatti punta sull'ex assessore leghista della Lombardia per il Cda dell'Università di Trento. Bisesti: ''Galli è un grande conoscitore della storia italiana e trentina''

Fino a poche settimane fa era assessore alla Regione Lombardia ed ora il suo nome è stato fatto nelle scorse ore dall'assessore Mirko Bisesti per il Cda dell'ateneo trentino. Gli altri nominativi sul piatto: Ettore Cosoli, Stefano Bruno Galli, Flavio Bertolini e Marco Viola

TRENTO. Il governatore Maurizio Fugatti vuole l'ex assessore leghista della Lombardia (di origini trentine), Stefano Bruno Galli, nel Cda dell'Università di Trento.

Ad esplicitarlo è stato ieri anche l'assessore Mirko Bisesti nel corso dei lavori della Prima commissione guidata da Vanessa Masè.

I lavori della Prima commissione si sono aperti con l’espressione di un parere sulla nomina di un rappresentante provinciale nel consiglio d’amministrazione di Unitn regolata da un articolo ben preciso, il numero 8, dello statuto dell'ateneo.

I nomi messi sul piatto sono: Flavio Bertolini, Ettore Cosoli, Marco Viola, Stefano Bruno Galli.

L’assessore Mirko Bisesti è intervenuto sul punto all’ordine del giorno ricordando che il nome proposto dalla giunta “è quello di Stefano Bruno Galli”, di origini trentine e già assessore nella Regione Lombardia.

Ne ha sottolineato la massima competenza e l’apprezzamento vantato sul territorio per il suo lavoro. “Galli è un grande conoscitore dell’autonomia - ha aggiunto Bisesti - e della storia italiana e trentina”. Il nome di Galli era stato fatto già in passato per il comitato scientifico del Mart.

Quindi è stata la volta del voto sul parere. Flavio Bertolini e Marco Viola non sono stati ritenuti idonei: il parere espresso è stato negativo con quattro voti contrari (Cavada, Masè, Moranduzzo, Savoi) e tre astensioni (Marini, Tonini, Zanella).

Sui nomi di Ettore Cosoli e Stefano Bruno Galli, invece, il parere espresso dalla commissione è stato favorevole con quattro sì e tre astensioni.