Trasporto sanitario, con il bando europeo "a rischio il volontariato trentino". Tonina blocca la gara e incontra le associazioni: "Faremo maggiori approfondimenti"

TRENTO. Evitare contraccolpi negativi per il volontariato trentino. E' questo l'obiettivo che l'assessore alla salute Mario Tonina sta cercando di raggiungere in merito al tema spinoso che riguarda il trasporto sanitario programmato e che coinvolti le tante associazioni di volontariato sanitario presenti sul territorio.

Nelle scorse ore la Giunta provinciale ha dato mandato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di sospendere le procedure di gara allontanando, per il momento, l'idea di un bando europeo che avrebbe messo in difficoltà le associazioni.

“Per assicurare la continuità del servizio, sono state confermate le modalità previste dalle convenzioni approvate con la deliberazione 1699/2016, secondo il sistema tariffario attualmente in vigore” viene spiegato in una nota.

“Una decisione - così l’assessore Tonina illustrando le ragioni del provvedimento - volta a consentire maggiori approfondimenti sull’assetto del trasporto sanitario programmato in provincia di Trento, un servizio importante per i pazienti e le famiglie, reso possibile grazie all’attività quotidiana di numerose realtà su tutto il nostro territorio”.

L'assessore ha incontrato le associazioni che sono impegnate in questo servizio. All’incontro, che si è svolto nel palazzo della Provincia alla presenza del direttore generale Paolo Nicoletti, hanno partecipato Ettore Piffer (Orsa Maggiore – Anpas), Maurizio Casti (Associazione Misericordia di Trento), Paolo Soave e Alessandro Brunialti (Croce Rossa), Michael Zundel (Croce Bianca Trento), Tullia Santini (Croce Bianca Alto Garda) e Cristian de Zordo (Federazione Volontariato Socio Sanitario Trentino).

“Desidero - ha sottolineato l’assessore Tonina – approfondire il tema per capire, anche grazie al vostro contributo, quali sono i problemi sul tavolo e se sono percorribili strade alternative a quella rappresentata dalla gara”.

Oggetto del confronto sono stati il funzionamento del trasporto sanitario in Trentino, il ruolo delle realtà che assicurano il servizio basandosi sul volontariato, i rischi possibili per un settore delicato e importante per la comunità qualora si procedesse con una gara per l’affidamento del servizio. Dalle realtà intervenute all’incontro, oltre all’apprezzamento per la possibilità di confrontarsi con l’assessore sul punto, è giunto l’appello a non penalizzare un patrimonio della collettività come il volontariato e a individuare percorsi di coprogettazione piuttosto che fare scelte che mettano in competizione i diversi soggetti che assicurano il servizio di trasporto sanitario.

“Col provvedimento approvato oggi – ha spiegato Tonina - Apss può proseguire nel servizio con le modalità adottate fino ad ora”.