I 60 anni di attività di Fbk, Profumo: ''Educazione, ricerca, innovazione e internazionalizzazione: la lungimiranza di Bruno Kessler è oggi ancora più attuale''

TRENTO. "La strada è stata tracciata 60 anni fa con grande lungimiranza". Queste le parole di Francesco Profumo, presidente della Fondazione Bruno Kessler. "Le direttrici di educazione e ricerca, innovazione e internazionalizzazione sono oggi ancora più importanti e attuali per uscire da questo periodo così complesso".

La Fondazione Bruno Kessler festeggia il sessantesimo anniversario della sua attività, un'istituzione legata al territorio e aperta all'Europa, che condivide con i propri stakeholder e con un pubblico ampio la storia da cui nasce l'Istituto trentino di cultura e la figura del suo fondatore.

"Il Trentino - aggiunge Profumo - aveva sofferto la guerra e il territorio era povero, Bruno Kessler ha avuto l'intuizione e la lungimiranza di precorrere i tempi. Spesso i politici sono bravi a lanciare i messaggi ma poi faticano a mettere in pratica le azioni. Ecco il senatore invece è riuscito a mettere a terra le sue idee: l'Istituto trentino di cultura è stato un embrione dell'università e della Fondazione".

La Fondazione di ricerca al top in Italia, classificata al 1 posto per l'eccellenza scientifica in 3 diverse aree tematiche e per l'impatto economico e sociale secondo i risultati dell'ultima valutazione Anvur sulla qualità di ricerca. "La visione di Fbk - prosegue Profumo - abbraccia un perimetro largo di tipo tecnico e scientifico ma anche umanistico. Questo permette alla Fondazione di restare ai vertici a livello nazionale e internazionale. Poi c'è il valore aggiunto di saper trasferire sul territorio le conoscenze e le competenze per accelerare la crescita del Trentino".

Con i suoi 3.500 metri quadrati di laboratori e infrastrutture scientifiche e forte di una comunità di oltre 400 ricercatrici e ricercatori, 140 dottorandi, 200 tra visiting e tesisti, 700 tra affiliati e studenti accreditati, Fbk opera come un vero e proprio distretto scientifico e tecnologico, ospitando nelle proprie sedi e sulle proprie piattaforme un vivace ecosistema di realtà co-locate, spin off, progetti e opportunità formative.

"La relazione con le imprese è consolidata e questo consente un costante travaso di competenze - evidenzia il presidente di Fondazione Bruno Kessler - abbiamo un'alta formazione nei campi della ricerca e competenza di prim'ordine: non si parla solo di prototipi o di trasferimento di know-how e tecnologie. Molte figure passano da Fbk alle aziende e questo è sinonimo di un'attività di prima qualità. La situazione attuale è complessa ma la Fondazione è una guida che accompagna il territorio nelle trasformazioni".

Attraverso la propria attività di ricerca alla frontiera della conoscenza, la Fondazione Bruno Kessler è diventata un punto di riferimento in Italia e in Europa su temi fondamentali della scienza che contribuiscono al benessere della persona e alla crescita della società, quali l’intelligenza artificiale, la trasformazione digitale e la rivoluzione quantistica.

"Gli investimenti in questo senso - commenta Profumo - sono a lungo termine in accordo con il Piano strategico 2018-2028: le priorità sono la transizione digitale e energetica oltre alla resilienza sociale. Siamo arrivati a definire il percorso un anno prima rispetto alle indicazioni dell'Unione europea con un arco temporale più lungo rispetto al settennato previsto a Bruxelles: l'orizzonte è fondamentale per raggiungere questi obiettivi".

Una partita in cui la Fondazione Bruno Kessler è impegnata è quella del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Siamo pronti - continua - c'è stata una revisione della governance, potenziato il Centro di rendicontazione e di monitoraggio e abbiamo adeguato agli obiettivi rispetto alle azioni che sono strettamente legate alle priorità. Abbiamo operato un'attenta selezione perché il Pnrr è un volano straordinario ma dai tempi molto stretti e non vogliamo andare in sofferenza per la volontà di voler esagerare nei progetti. Non è sufficiente avere una buona proposta perché la materia è complessa e non avrebbe senso voler cercare risorse se non si riescono poi a portare a termine i progetti: prevediamo comunque di intercettare 30 milioni in 5 anni".

Frutto di una storia lunga più di mezzo secolo, attraverso 11 centri dedicati alle tecnologie e all’innovazione e alle scienze umane e sociali, Fbk punta a risultati di eccellenza in ambito scientifico e tecnologico con particolare riguardo agli approcci interdisciplinari e alla dimensione applicativa.

"C'è un'apertura strategica verso collaborazioni e attività di scambio con la pubblica amministrazione, l'università, gli enti e le aziende che ampliano le capacità di innovazione e coinvolgono la comunità e l'economia locale nella circolazione delle conoscenze e delle tecnologie. La Fondazione è un attore protagonista perché c'è stata la lungimiranza di una continuità nell'attenzione da parte dei partner".

Nonostante il periodo complesso e incerto, le prospettive per Fbk sono declinate sull'ottimismo. "La crescita sul piano scientifico e della visibilità è costante, la Fondazione poi è sempre a disposizione per collaborare con il sistema nella sua interezza con la qualità sempre come obiettivo per restare competitivi a livello internazionale e c'è spazio per il Trentino per togliersi grandi soddisfazioni", conclude Profumo.