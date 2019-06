I boscaioli trentini pronti a bucare lo schermo, ancora poche ore al via della serie su Dmax

TRENTO. E' arrivato il momento dei boscaioli trentini. Da domani, martedì 11 giugno alle 22.20 verrà trasmesso il primo episodio di "Undercut. L'oro del legno", la serie che racconta delle fatiche dei boscaioli impegnati nelle aree danneggiate dalla tempesta Vaia.

Nella notte del 29 ottobre, nell'arco delle Dolomiti orientali, oltre 14 milioni di alberi vennero abbattuti da raffiche di vento fino a 200 km/h: ora ai boscaioli non resta che cercare di convertire questo disastro in una fruttuosa opportunità economica. Come anticipato nei giorni scorsi, questa è la nuova serie di GiUMa produzioni in collaborazione con Trentino Film Commission e sarà disponibile su Dmax, canale 52 del digitale terrestre.

La serie “Undercut. L'oro del legno” mostra il lavoro di quattro squadre di boscaioli, tre trentine e una veneta, in quattro episodi della durata di un'ora ciascuno. Nell'arco di otto settimane dello scorso inverno, quattro troupe televisive hanno ripreso in tempi record l'operato di questi lavoratori nelle zone boschive della Val di Cembra, dell'Altipiano di Vezzena e nella foresta del Cansiglio, costretti a lavorare con temperature che raggiungevano anche i -20 gradi.

L'ideatore e produttore della serie è Mario Barberi di GiUMa produzioni, affiancato da Angelo Poli (direttore di altri programmi di intrattenimento come “pizza Hero”, “Cucine da incubo” e “Pechino Express”), Davide Corallo (noto per “masrùter of photograpy”, “Andrea Boccelli Show”) e Fabrizio Gasparetto (di “Quelli che...”,”Milano Roma”,e “Sound of the Dolomites”).

Il programma sarà disponibile su Dmax sul canale 52 del Digitale terrestre o in alternativa su Sky canale 170, 171, e su Tivùsat canale 28. L'anteprima sarà visibile su Dplay plus e su Dplay.