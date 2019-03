Quali sono le marche di moda più amate nelle diverse regioni? In Trentino Alto Adige spopolano Moncler e Fendi

TRENTO. Le donne preferiscono Moncler, gli uomini Fendi. In Trentino Alto Adige sono queste le due marche più acquistate tramite il motore di ricerca leader nel mondo della moda, Lyst. Il sito, infatti, ha prodotto un'analisi dei marchi e dei prodotti più amati nel Bel Paese creando Fashion Geography uno studio che ha mappato (nel 2018) da nord a sud, passando per il centro e le isole, le ricerche di capi di abbigliamento e accessori effettuate online in Italia. Lo studio (che ha seguito le abitudini di e-commerce di oltre 2 milioni di italiani) ha analizzato i portali dei marchi di lusso (come Prada, Gucci, Armani) e i negozi virtuali come Yoox, Net-a-Porter, Farfetch e Amazon.

A quel punto è stata stilata una mappa con le marche più cercate per regione: in valore assoluto a vincere è stata Gucci, la preferita in quattro realtà tra le donne (Lombardia 32%, Lazio 21%, Puglia 19%, Calabria 15%) e anche tra gli uomini (Lazio 22%, Lombardia 17%, Veneto 26% e Abruzzo 20%). Secondo il sito di ricerca donne e uomini vanno d'accordo anche nella categoria merceologica che viene più cercata: si tratta infatti delle sneaker, le scarpe sportive, che scalzano le borse dalla vetta della classifica per le donne.

''Le borse - si legge su Fashion Geography - di contro, occupano ben due posizioni nella top 5 dei prodotti più desiderati da lei: medaglia d’argento, infatti, ai modelli a tracolla, di bronzo a quelli a spalla. Grande l’interesse sia da parte di uomini che di donne anche per le giacche, al secondo posto della top 5 maschile e al quarto di quella femminile, che si chiude con gli abiti. La classifica dei prodotti più desiderati dall’uomo, invece, prosegue con t-shirt e felpe – che, rispettivamente al terzo e quarto posto, ribadiscono la preferenza di lui per l’abbigliamento comodo e sportivo – e con le cinture, accessori funzionali e indispensabili per dare una marcia in più anche agli outfit più semplici''.

Interessante notare che a spendere di più, alla fine, sono gli uomini che, per un ordine su Lyst.it, investono in media circa 267 euro, a fronte dei 249 euro spesi in media dalle donne. Per quanto riguarda le marche tra le donne ''in Trentino Alto Adige un terzo (33%) delle ricerche riguarda Moncler - spiega lo studio -: complici del successo del brand famoso per i suoi piumini di qualità eccezionale non possono essere solo la lunga stagione invernale e le celebri montagne della regione, se si considera che anche in Molise (29%) guadagna un’importante fetta di utenza''.

Per quanto riguarda gli uomini, invece, nella nostra regione una ricerca su due è indirizzata a Fendi (51%) mentre Dolce e Gabbana sono leader in Sicilia e in Sardegna. Va forte anche Balenciaga, ''grazie alle sue “ugly sneaker”, regine dei social in tutto il mondo, conquista un’importante fetta di utenti in Puglia (23%) e in Friuli Venezia Giulia (14%), in Piemonte è l’intramontabile eleganza di Burberry a spopolare (28% delle ricerche totali)''.