Vigiliane, arriva la ''Magica notte'' tra musica e tanto divertimento

TRENTO. La “Magica notte” sarà protagonista assoluta nella seconda giornata delle Feste Vigiliane. Una notte pronta a trasformare le vie del centro in un grande momento di festa. Anche quest’anno saranno tanti gli eventi in programma, con proposte pronte a coinvolgere ogni tipo di pubblico: i bambini e le famiglie potranno godersi gli spettacoli e i laboratori in piazza d’Arogno, gli innamorati stringersi in un tango in piazza Battisti, gli appassionati di comics&games trovare pane per i loro denti al Giardino S. Chiara, i giovani scatenarsi in piazza Fiera o al parco Fratelli Michelin.

Per chi vorrà vivere “La Magica Notte” presso il Giardino S. Chiara e il Parco Aleksandr Isaeviè Solženicyn, dalle ore 16 alle 2 , l’appuntamento da non perdere è con “Vigiliane Play”.

Dal primo pomeriggio sarà possibile provare la magia del quidditch a cura di Aquila e Tridentum Quidditch, con stand, animazioni e giochi a cura di Think Comics, La banda di Lupin, Saber Guild, Ludimus, Volkan – La Tana dei Goblin Trento, Trentino Fantasy Fest. Il tutto arricchito con esposizioni comics (Magman) e food truck a tema. All’interno di Vigiliane Play torna anche la terza edizione del “Magic Night Cosplay Contest”. L’evento, condotto da Valeryo e Giorgia Cosplay, si rivolge a tutti i cosplayer che hanno voglia di sfidarsi a colpi di originali costumi e sarà preceduto da una sfilata lungo via Santa Croce.

L’animazione musicale sarà affidata ai Poveri di Sodio, che proporranno sigle di cartoon vintage amatissimi. Ma la festa non finirà lì, visto che si potrà ballare fino a notte fonda.



Per quanto riguarda le altre aree della città, presso il Castello del Buonconsiglio (dalle 15 alle 19) si potrà prendere parte al Gran Ballo Asburgico, mentre i visitatori potranno anche scegliere di partecipare alle visite guidate alla scoperta dei luoghi meno conosciuti di Trento, organizzate in collaborazione con la Galleria Civica e il Museo Diocesano Trentino.

Ma la Magica Notte è molto altro ancora: piazza d’Arogno sarà il centro del divertimento per famiglie e bambini con “Vigiliane Kids”, piazza Battisti sarà dedicata agli amanti del ballo con “La lunga Notte del Tango” (milonga con musica dal vivo a cura di Socialtango), mentre la cornice di piazza Fiera ospiterà il ricco programma curato dai Rebel Rootz, con musica, contest di poesia e l’atteso concerto della stesa band trentina composta da Massimo Fontanari, Carlo Villotti, Francesco Dallago, Pietro Toniolli, Michele Tasin e Loris Dallago.

Infine, a completare il programma di sabato 22 giugno, il pubblico potrà decidere di vivere la “Magica Notte” con il Food Truck City di Piazza S. Maria Maggiore, il concerto dei Mind the gap in Piazza Duomo e la Magica Notte alle Albere.