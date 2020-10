Dal Garda spuntano oltre 50 metri moquette, copertoni e transenna, il bottino dell'iniziativa per pulire il lago

Oltre 50 sub e circa 200 persone si sono spesi per questa operazione "Fondali puliti" per la manutenzione del territorio e pulire la tratta di competenza delle acque gardesane

BARDOLINO. Una transenna, copertoni e moquette. Questo parte del bottino pescato dal lago di Garda a Bardolino dal gruppo amici sub gas diving school, unica associazione di sommozzatori affiliati al Wwf in Veneto, nell'iniziativa per pulire il lungolago Cornicello.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Bardolino, ha visto la collaborazione dei Canottieri e del Gruppo alpini Bardolino, mentre a sorvegliare l'attività in azione anche la squadra della polizia nautica di Peschiera e l’idroambulanza di Bardolino. Non sono mancate poi le squadre di terra del Wwf di Verona.

Tanto il materiale recuperato tra una transenna, pezzi di bici e svariati copertoni, ma anche bottiglie di vetro e oltre 50 metri di moquette verde. Un'iniziativa fortemente voluta dal gruppo amici sub diving school, che riesce a mettere in rete il tessuto associativo e le istituzioni locali, e che cerca di rilanciare un messaggio, soprattutto ai giovani, sul fronte della difesa dell'ambiente.