Qualità della vita, Trento e Bolzano ancora ai vertici della classifica de Il Sole 24 Ore: ''Ma ancora presto per valutare gli effetti della seconda ondata di Covid-19''

TRENTO. Podio per Trento, mentre è Bologna la provincia dove si vive meglio in Italia. Secondo posto invece per Bolzano, piazza numero 46 per Belluno. Ai vertici anche Verona e Treviso. Questo il risultato della trentunesima indagine de Il Sole 24 Ore sul benessere nei territori.

Un'indagine che analizza 90 indicatori e che tiene conto anche dell'emergenza Covid-19 tra contagi, decessi, lockdown e quarantene. E' stato inserito tra i parametri l'indice dei casi coronavirus rilevati ogni mille abitanti per testimoniare la diffusione dell'epidemia che ha esercitato una pressione diversa sui sistemi sanitari. Le aree tematiche restano comunque invariate e riguardano "Ricchezza e consumi"; "Demografia e salute"; "Affari e lavoro"; "Ambiente e servizi"; "Giustizia e sicurezza" e "Cultura e tempo libero".

La crisi, spiega il quotidiano, penalizza in particolare le aree metropolitane più turistiche: Venezia perde 24 posizioni (33 posto) e Roma scende di 14 posizioni e chiude in trentaduesima piazza; giù anche Firenze (27 posto, -12 posizioni) e Napoli (92 posto, -11 posizioni). Solo la Liguria va in controtendenza, mentre Bolzano e Trento si confermano sul podio, anche se l'indagine evidenzia che gli effetti della seconda ondata partita a ottobre e le restrizioni alla stagione invernale non sono ancora misurabili. In generale sono penalizzate in particolare le aree del Nord, dove si è registrata la diffusione più elevate di Covid-19 in rapporto alla popolazione residente: Milano, vincitrice nel 2018 e nel 2019, perde infatti 11 posizioni.

Il Trentino si conferma ai vertici per "Ambiente e servizi" (da 1 al 4 posto) e "Affari e lavoro" (dal 14 a 6). Ottimi piazzamenti anche per quanto riguarda "Ricchezza e consumi" (da 11 a 9 posto) e "Demografia e società" (12 posto). Piccolo avanzamento in "Giustizia e sicurezza" (da 42 a 40 posto), mentre per quanto riguarda "Cultura e tempo libero" ci si attesta alla posizione numero 97.

L'Alto Adige chiude tra le prime posizioni in "Affari e lavoro" e "Demografia e società", quinto posto in entrambi gli indicatori. Seguono poi "Ambienti e servizi" (27 posto), "Giustizia e sicurezza" (30 posto), "Ricchezza e consumi" (33 posto) e "Cultura e tempo libero" (42 posto). Il miglior risultato per la provincia di Belluno è invece la dodicesima piazza in "Giustizia e sicurezza", mentre in "Ambiente e servizi" e "Ricchezza e consumi" si attesta rispettivamente alla ventesima e trentesima posizione. Poi "Cultura e tempo libero" (69 posto), "Affari e lavoro" (77 posto) e "Demografia e società" (96 posto).

Le province di Verona, Treviso, Udine, Aosta, Parma, Cagliari e Pordenone compongono poi il resto della top 10, mentre Crotone, Caltanissetta, Siracusa, Vibo Valentia, Enna, Catanzaro, Trapani, Foggia, Ragusa e Agrigento chiudono la graduatoria. "E' ancora forse troppo presto, invece, per tracciare un quadro affidabile delle attività più colpite dal Covid-19 - dice il Sole 24 Ore - alcune delle quali sono tuttora chiuse o fortemente limitate e molte delle quali hanno percepito ristori economici dallo Stato: dalle librerie ai ristoranti (anche mobili), passando per bar e palestre".