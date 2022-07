Depero, Moser, Ötzi e De Gasperi: ecco la mappa delle persone più famose di ogni città

Foto Wikipedia di Ptolusque

TRENTO. Giovanni Segantini per Arco, Antonio Rosmini a Rovereto, Francesco Moser ​a Giovo, Alcide De Gasperi a Pieve Tesino; e ancora Reinhold Messner per Bressanone, Giovanni “Nanni” Moretti per Brunico, Arno Kompatscher a Fiè allo Sciliar, c’è persino Ötzi la mummia del Similaun: sono queste alcune delle personalità più famose del Trentino-Alto Adige che compaiono su una speciale mappa realizzata dal geografo finlandese Topi Tjukano.

In altre parole in questo progetto sono citate le persone più famose che sono nate in una determinata città, di ogni parte del mondo. La mappa peraltro è molto dettagliata e comprende anche alcuni piccoli comuni.

Come riporta Il Post per realizzare questo lavoro il geografo finlandese si è basato su un recente studio redatto da alcune università francesi e statunitensi che hanno classificato le persone in base all’influenza che hanno avuto in campi come scienza, politica, cultura e sport.

Lo studio si è servito soprattutto delle voci tratte da Wikipedia. In sostanza più citazioni ci sono sull’enciclopedia online e più visualizzazioni hanno ricevuto queste ultime tanto maggiore sarà “l’indice di celebrità”.

Talvolta però il risultato potrebbe essere discutibile. A Riva del Garda per esempio il personaggio più famoso riportato sulla mappa è Kurt Alois von Schuschnigg, politico austriaco nonché l’ultimo capo di governo che si oppose all’annessione dell’Austria alla Germania nazista. Nel capoluogo invece troviamo il pittore Andrea Pozzo, autore di pregevoli opere fra Roma e Vienna.