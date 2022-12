Un Natale di solidarietà (FOTO), 140 pasti al Punto d'Incontro e l'associazione ''Noi oratorio Novaledo'' consegna i doni ai senza fissa dimora

E' il secondo anno consecutivo che la comunità di Novaledo e i giovani animatori dell'oratorio collaborano con la cooperativa Punto d'Incontro per regalare agli ospiti di via Travai un Natale speciale

TRENTO. E' arrivato un Babbo Natale davvero speciale al Punto d'Incontro di Trento. Sono stati serviti 140 pasti nella struttura di via Travai mentre l'associazione della Valsugana "Noi oratorio Novaledo - l'arcobaleno dei sorrisi" ha distribuito i doni alle persone che frequentano la cooperativa.

E' il secondo anno consecutivo che la comunità di Novaledo e i giovani animatori dell'oratorio, guidati da Stefania De Nitto, si mettono in gioco durante le festività natalizie per incontrare gli ospiti di via Travai, conoscere questa storia realtà del capoluogo e supportare le attività della cooperativa.

Sono stati serviti ben 140 pasti nel giorno di Natale e poi alcuni doni, beni di prima necessità per aiutare i senza fissa dimora.

Il Punto d'Incontro è una realtà particolarmente importante per il tessuto trentino. C'è stata un'alleanza tra Acli e Dao per aiutare le persone più povere e bisognose della città. L'iniziativa si chiama ''Un pasto alla volta'' e prevede che nei prossimi giorni venga consegnata al presidente della struttura Punto d'Incontro la somma di 4.400 euro (Qui articolo).