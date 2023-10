"Cerchiamo una famiglia che le doni la gioia di essere scelta, nonostante tutto", dalla paralisi alla fisioterapia, storia della Jack Russell Jaja

Dopo essere stata investita, Jaja è stata accolta dalle volontarie di Zampa Trentina, che l'hanno accompagnata nel suo percorso di riabilitazione: "Un po' scoordinata ma decisa nei suoi movimenti, è tornata a poco a poco non soltanto a camminare ma anche a correre. Per lei cerchiamo una famiglia che le doni la gioia di essere scelta, nonostante tutto"

TRENTO. Dolce, tenace e con tantissima voglia di vivere. Jaja è una Jack Russell di 6 anni che ha dovuto combattere contro una paralisi a seguito di un incidente: "Con un grande lavoro di fisioterapia è tornata a camminare mostrandoci che si può davvero tutto nella vita - raccontano a Il Dolomiti da Zampa Trentina -. All'occorrenza riesce anche a correre: non resta che trovare una famiglia che le dia tutto l'affetto che merita".

La cagnolina, che aveva dei proprietari, era stata investita lo scorso anno. La sua famiglia aveva però 'stabilito' che occuparsi di un animale con disabilità era troppo complicato: "L'abbiamo quindi presa noi - rivela la volontaria Filly - e portata da uno specialista in Veneto, che ci aveva fatto sapere che per lei non c'era nulla da fare: dopo il terribile incidente, era rimasta paralizzata".

"I cani però hanno una sorta di memoria legata ai movimenti muscolari: con un grandissimo lavoro di fisioterapia mirata, anche in acqua, siamo riusciti a fare sì che Jaja potesse tornare a camminare". Un po' scoordinata ma decisa nei suoi movimenti, la Jack Russell è tornata a poco a poco anche a correre: "Ad oggi capita ancora che strisci le zampe ed è per questo che cerchiamo una famiglia che abbia una casa con giardino: sul prato le viene tutto più semplice".

Jaja vive con le volontarie di Zampa Trentina ormai da un anno e da qualche tempo è in cerca di una nuova casa, che sia per sempre: "Sa controllare la vescica (è quindi autonoma nei bisogni ndr) e le piace anche molto uscire, nonostante sull'asfalto finisca per grattarsi le zampette - fa sapere Filly -. È molto affettuosa con le persone e i bambini e non ha problemi con i gatti, mentre con i cani va un po' a simpatia".

"Per lei - conclude la volontaria - cerchiamo una famiglia dal cuore grande che le doni la gioia di essere scelta, nonostante tutto. Jaja è una cagnolina davvero straordinaria". Chi volesse ulteriori informazioni potrà contattare Paola 348 0120409 o Filly 345 8426319.