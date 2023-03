"Cerco casa per me e i 26 animali che ho salvato", storia di Samuel che ha lasciato il suo lavoro per dedicarsi ai suoi ''amici''

Samuel e i suoi 26 animali, salvati da differenti situazioni drammatiche e da morte certa, sono in cerca di una nuova casa. L'annuncio dell'uomo sui social: "Cerco un alloggio per tutti noi. In cambio, mi offro per 'lavoretti' di ogni tipo, dalla costruzione di recinti alla manutenzione. Lavoro tutti i giorni da mattina a sera e non mi interessa nemmeno il giorno di riposo. Sono anche un ottimo cuoco"

NARNI. "Cerco un alloggio per me e i miei 26 animali. In cambio, mi offro per 'interventi' di ogni tipo, dalla costruzione di recinti alla manutenzione. Lavoro tutti i giorni da mattina a sera e non mi interessa nemmeno il giorno di riposo. Sono inoltre un ottimo cuoco esperto di piatti vegan". E' un curioso annuncio recentemente apparso sui social e pubblicato da Samuel Artale, che racconta la sua storia a Il Dolomiti: "Ho lasciato il mio lavoro di magazziniere ormai 5 anni fa - anticipa -. La mia volontà era quella di dedicarmi interamente agli animali".

Tutto è cominciato ormai cinque anni fa, quando Samuel decideva di abbandonare Milano e il suo impiego per dare il via a una nuova vita: "Ho trascorso i successivi quattro anni in differenti rifugi e santuari per animali, luoghi in cui vivono, felicemente, esemplari salvati dal macello o da drammatiche situazioni". Dopo varie esperienze, l'uomo ha tuttavia deciso di mettersi in proprio: "Lo scorso anno ho pensato fosse giunta l'ora di crearmi un qualcosa di mio, un luogo dove portare gli esemplari che io stesso avevo salvato da morte certa".

Grazie a un post pubblicato sui social, Samuel era così finito a vivere con i suoi cani a Cesena, "in un terreno molto bello, accanto a un proprietario con cui ho stretto un rapporto meraviglioso - prosegue -. Ciononostante, nel corso dei mesi gli animali da me posseduti sono arrivati ad essere 26 e l'area dove eravamo ospitati iniziava a diventare 'stretta'. Così, fra pochi pianti e abbracci, ho dovuto salutare quello che era ormai diventato un amico, approdando a Cremona".

"Qualche mese fa mi sono dovuto o meglio, ci siamo dovuti trasferire di nuovo: io, 2 maiali nani, 8 cani anziani, una pecora, 3 montoni, 2 porcellini d'India, 3 gallinelle, 1 gallo e 6 anatre mute. Trasferte che mi sono costate un bel po' di soldi e, calcolando che ormai da 5 anni non percepisco reddito, il tutto ha cominciato a pesare non poco". Da Cremona la 'famiglia' di Samuel si è spostata a Narni "perché, anche lì, il terreno era molto piccolo, nonostante il proprietario a voce mi avesse fatto grandi promesse, mai mantenute".

In Umbria, ha preso così il via, per la terza volta, una nuova vita per i 27, trovatisi tuttavia "in una situazione non idonea per noi - commenta Samuel -. Ora, sono in cerca, per l'ennesima volta, di una casa per me e i miei animali. Ieri, ho così deciso di raccontare la mia situazione su Facebook, pubblicando un post che nel giro di poche ore ha riscosso enorme successo: da allora, il mio telefono non fa altro che suonare".

Le chiamate e i messaggi, con tanto di offerte delle più svariate possibilità di alloggio (tra le quali anche una in un famoso zoo italiano), hanno continuato (e continuano) ad arrivare da ogni regione d'Italia, Trentino compreso: "Ciò ovviamente mi rende immensamente felice e mi fa sperare in bene. Sarei pronto davvero a spostarmi ovunque ma purtroppo la disponibilità economica per farlo non ce l'ho più. Sto quindi valutando in primis le possibilità più vicine - conclude -. Spero davvero di trovare presto un luogo dove potremo, finalmente, vivere tutti insieme serenamente".