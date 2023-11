IL VIDEO. A Sensualità a Corte c'è Ignazio Moser che cerca di conquistare Madre: il risultato è tutto da ridere

TRENTO. La trasmissione è un vero e proprio cult. Sensualità a Corte è uno sketch che nei programmi della Gialappa's Band è ormai un punto fermo dal 2005 e ancora oggi va in onda sull'8 con protagonisti il mitico Jean Claude-Marcello Cesena e Madre-Simona Garbarino. Negli anni sono stati vari i cammei e i personaggi, assurdi, che si sono aggiunti (da Cassandra a Batman-Renato da Dart Fener a Wonder Woman).

Ieri è apparso anche il trentino Ignazio Moser nei panni di un sedicente Idraulico (come riportato sulla maglietta) che voleva amoreggiare con Madre la quale però si vergognava per i baffi che le erano cresciuti. Ignazio è stato al gioco e nel rimbalzo di espressioni in stile soap opera e recitazione volutamente sopra le righe che caratterizza il format ha retto il confronto finendo anche per spogliarsi.