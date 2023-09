La trentina Isabel Nardelli a Italia's Got Talent fa il pieno di ''sì'', ma non passa: "Esperienza entusiasmante, sono pronta per nuovi palchi"

foto Isabel Nardelli

TRENTO. Un luce, un faro che illumina e dà vita. La danza è questo per Isabel Nardelli, 29enne trentina, fondatrice della scuola di danza “Lighthouse” a Trento nord e reduce da qualche giorno da Italia's Got Talent, tredicesima edizione del programma che quest'anno ha come conduttori Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e Khaby Lame.

“E' stata un'esperienza entusiasmante – racconta Isabel, che ha partecipato alla competizione televisiva in coppia con il compagno Patrick Ang. - Purtroppo non abbiamo passato il turno; siamo stati eliminati nonostante i 4 sì dei giudici; ma quella a cui abbiamo partecipato è stata una puntata particolarmente talentuosa, in tanti hanno ricevuto 4 voti favorevoli. Noi non siamo stati tra coloro ai quali i giudici hanno consentito di proseguire” spiega Isabel.

Ma quello che conta è aver partecipato e essersi messi alla prova. “E' indescrivibile l'emozione che si prova quando si sale sul palco televisivo. L'esibizione viene ripresa e non si può ripetere, ogni errore è fatale – racconta Isabel. - Però sentivo dentro di me che ce la potevo fare. La mia forza è stata anche Patrick, il mio compagno e ballerino con cui ho condiviso il palco. E' stata un'esperienza molto difficile ma altrettanto ripagante, un'esperienza che permette di affrontare nuove sfide e nuovi palchi”.

Non è la prima volta che Isabel partecipa a Italia's Got Talent. Nel 2019, assieme alla compagnia di danza di cui fa parte, la Powa Tribe, era arrivata in finale. “Il palco della tv è emozionante – racconta, - ha un fascino particolare, dato forse dal fatto che di essere esposti potenzialmente ad un pubblico mondiale. Ma essere su quel palco dà anche una forza immensa”.

Forza che ora Isabel vuole trasmettere anche ad allieve e allievi della sua scuola. “Tutti, coltivando sogni e passioni, possono raggiungere il successo. Anche in una comunità piccola come Trento è possibile partire verso grandi mete”.

E lei verso grandi traguardi è partita fin da piccola, quando all'età di nove anni ha iniziato a muovere i primi passi di danza a Sopramonte. Scarpette e tutu l'hanno portata a Trento al Club “La Fourmie" di Trento. Qui, da allieva è diventata insegnante e ballerina della compagnia, con cui ha calcato i palchi europei. Infine è arrivata la “sua” scuola, la Lighthouse, che in un anno di attività ha raggiunto la quota di 300 allievi e allieve. “Un anno impegnativo ma ricco di soddisfazioni – spiega. - Abbiamo concluso con uno spettacolo all'Auditorium S.Chiara di Trento dedicato alla storia di Anastasia; ci sono stati 1600 spettatori in due repliche. Tra qualche giorno, il 25 settembre, ripartiamo con i corsi: proponiamo danza classica, modern, contemporaneo, hip hop e dancehall, uno stile nato in Giamaica negli anni 70, una danza urbana che si sta diffondendo molto in Europa”.

E se ogni traguardo è un nuovo inizio, l'idea di Isabel è che “la scuola di danza diventi davvero un faro, un punto di riferimento per la comunità di ballerini e ballerine del Trentino e per tutti coloro che vogliono compiere grandi viaggi a piccoli passi”...di danza naturalmente.