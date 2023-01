L'Alpino Spartaco Avanzini è andato avanti. Aveva 94 anni ed era stato l'anima della riqualificazione delle trincee del Nagià-Grom: ''Ne ha fatto la sua casa''

MORI. Aveva 94 anni ed era l'anima da un lato della memoria storica di Mori e dall'altro dell'azione che cercava di preservare e recuperare le trincee del Nagià-Grom. Si è spento nelle scorse ore l'alpino di Mori Spartaco Avanzini. Negli anni era diventato una vera e propria istituzione perché senza tregua si era adoperato per mantenere, ristrutturare, riqualificare le trincee del Nagià Grom in Valle di Gresta.

Sul portale ''Trentino Grande Guerra'' è riportato quanto fossero importanti quelle postazioni, poiché ''in tempo di guerra la Valle di Gresta costituì il punto d’unione tra il settore di Riva e quello della Val Lagarina e venne interessata da più linee di trinceramenti. Il Monte Nagià - prosegue la descrizione - è una sporgenza pronunciata che si affaccia sulla sottostante Valle del Cameras e che è in grado di controllare la piana di Brentonico, il Monte Altissimo, il Dosso Alto di Nago, e una piccola porzione della Valle dell'Adige: questo gli assegnava i vantaggi di una fortezza naturale a cui i comandi militari austriaci aggiunsero l'organizzazione di un campo trincerato piuttosto articolato''.

E viene ricordato come oggi quel monte rappresenti ''un eccezionale 'documento' che testimonia e racconta, che mostra opere e manufatti in ottimo stato di conservazione, prova delle ferite subite dal nostro territorio un secolo or sono e del 'genio' (male indirizzato) di strateghi e 'tattici' che 's'inventarono' una guerra decisamente moderna e rivoluzionaria''. E ancora, ''se oggi il Nagià è 'documento' storico - spiega TrentinoGrandeGuerra -, chiaro e comodamente visitabile da tutti, lo si deve all'immenso lavoro del Gruppo alpini di Mori che, a partire dal 2001, si è dedicato al recupero di sentieri, mulattiere, trincee, camminamenti, postazioni e manufatti. In queste attività gli Alpini hanno trovato la collaborazione di diverse persone ed associazioni: gli amici di Manzano, Valle San Felice e Bressanone, la Sat di Mori, i ragazzi del Centro Diurno di Mori e delle scuole Medie di Mori''.

Nel Gruppo Alpini di Mori, figura instancabile era stata proprio Spartaco Avanzini, che per 8 anni aveva ricoperto anche il ruolo di capogruppo. Lui che dopo il servizio di leva a Cuneo aveva frequentato la scuola ufficiali ed era poi stato inquadrato nel 65° battaglione Feltre nella brigata Julia come sottotenente. Nel 2018, per i 90 anni di Spartaco, il Gruppo Alpini Remo Rizzardi di Mori aveva composto questa ''ode'' comparsa sulla rivista dell'Ana di Trento.

Per descrivere Spartaco senza esser banale

ci voleva un’idea piuttosto geniale,

non è facile certo lo so!

ma con semplicità ci proverò.

Volevo esser gaia, leggera, spiritosa,

ma non ne usciva una gran cosa,

allora mi son detta: mettiamola sul sentimentale

forse, un’idea niente male.

Lui è di tutto un po': sorriso, occhio vispo, curioso,

tenace ed orgoglioso,

memoria storica e preziosa

che per noi è davvero una gran cosa.

Legato a storia e tradizione

ma anche aperto al diverso, all’emozione.

Del Grom ne ha fatto la sua casa, aperta a tutti con disponibilità,

e dona ad ognuno storia e curiosità.

Dicono che si diventa vecchi quando si smette di imparare,

quando i giorni scivolano tutti uguali non ci si mette in gioco,

non ci si confronta più, per lui non è cosi, impara da tutti e dona consiglio,

ancor gli piace ascoltare gente, dire la sua , accender la sua mente.

Ringraziamo il Signore di averlo incontrato

orgogliosi di essergli amici e averlo conosciuto.

Possa il Signore ancora negli anni preservarlo davvero da crucci o altri malanni.

Un abbraccio sincero da ognuno di noi, dicendogli ancora: “rimani così, finché puoi.”

Gruppo Alpini Remo Rizzardi Mori!!!