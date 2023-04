Scuola e sport, binomio vincente: mille studenti coinvolti dai campioni dell’Aquila Basket: ''Impegno e sacrifici per raggiungere buoni risultati''

Il mondo di AquiLab è stato celebrato con un workshop nella sala di rappresentanza del Consiglio regionale. L'assessore Mirko Bisesti: "Sport e scuola sono elementi fondamentali nel percorso di crescita dei nostri studenti, entrambi richiedono impegno e sacrifici per raggiungere buoni risultati e insegnano come rialzarsi dopo una sconfitta"

TRENTO. "Sport e scuola sono elementi fondamentali nel percorso di crescita dei nostri studenti, entrambi richiedono impegno e sacrifici per raggiungere buoni risultati e insegnano come rialzarsi dopo una sconfitta", sono state le parole dell’assessore Mirko Bisesti che, nel ringraziare Aquila Basket per questa opera di inclusione e attenzione verso chi è meno fortunato ha indicato i giocatori della squadra come “i migliori testimonial di questo impegno”.

Lo sport come strumento di coesione sociale. Il mondo di AquiLab è stato celebrato con un workshop nella sala di rappresentanza del Consiglio regionale. Un appuntamento molto partecipato con cui si è raccontato il lavoro nell’ambito del laboratorio di progetti sociali e territoriali voluto dalla “Fondazione Aquila per lo sport Trentino” per razionalizzare e dare ulteriore impulso a tutte le attività svolte dalla Dolomiti Energia Trentino nell’ambito della scuola, del terzo settore e del mondo delle associazioni. "Un momento di confronto importante - aggiunge Bisesti - per mettere in luce il lavoro svolto dalla società in campo e in favore della società civile".

Presenti in sala anche il capitano dell’Aquila Basket, Toto Forray, il presidente Luigi Longhi, oltre al presidente e al direttore di Fondazione Aquila per lo sport Trentino, rispettivamente Giovanni Zobele e Massimo Komatz.

In particolare, con le scuole, nel corso della stagione 2022/2023 Aquila Basket ha sviluppato diverse attività: incontri negli istituti superiori del Trentino con i propri atleti per dialogare dell’importanza di sport e scuola con oltre un migliaio di studenti e studentesse.

Ma anche percorsi in alternanza scuola-lavoro sia di orientamento alle professioni nel mondo dello sport con una ventina di studenti, sia di tirocinio curricolare all’interno della sede dell’Aquila; dodici borse di studio del valore di 400 euro cadauna in memoria di Manuel Bobicchio per valorizzare i migliori studenti-atleti delle società di basket del Trentino; interventi negli Istituti comprensivi per la promozione della pallacanestro all’interno del progetto “Eagles Chick”.

Tra le tante altre iniziative, anche un percorso di 12 allenamenti di basket presso il carcere di Spini di Gardolo e la squadra di basket inclusivo, che si allena ogni sabato mattina coinvolgendo volontari, persone con disabilità, in recupero da dipendenze e stranieri.