Giuseppina Zecchini festeggia i 110 anni, è la donna più anziana del Trentino Alto Adige: nel 2020 ha 'battuto' anche il Covid

Nata il 10 giugno 1914 ha vissuto due guerre mondiali, visto alternarsi 10 Papi e il 2 giugno 1946 è stata una delle poche donne ancora in vita a votare per la nascente Repubblica. Da anni vive alla residenza Don Bosco di Bolzano

BOLZANO. E' nata due anni dopo l'affondamento del Titanic e un anno prima che l'Italia entrasse nella Prima Guerra Mondiale. Ha spento ieri 110 candeline sulla torta la signora Giuseppina Zecchini nata a Verona il 10 giugno 1914 e da anni a Bolzano dove da diverso tempo si trova nella residenza per anziani Don Bosco. Qui, nel 2020 è riuscita anche a superare la terribile epidemia di Covid che aveva contratto nella seconda ondata. Guarita si era poi ripresa alla veneranda età di 106 anni. Ora ne sono passati altri 4 e i suoi 110 anni la fanno in assoluto la più anziana del Trentino Alto Adige e tra le più ''adulte'' del Paese.

Nella sua lunga vita ha visto alternarsi il Regno d'Italia e poi la Prima e Seconda Repubblica, oltre 10 Papi, Re e Capi di Stato e di Governo susseguirsi in tutto il mondo. Scampata agli orrori delle due Guerre Mondiali, oltre al Covid ha visto e superato anche l'epidemia di Spagnola nel 1918 (quando aveva 4 anni).

Rimasta vedova a soli 45 anni ha dovuto crescere tre figli da sola. Il 2 giugno 1946 è stata una delle poche donne ancora in vita a votare per la nascente Repubblica. ''Quello di Giuseppina è un importante traguardo della donna, della sua Bolzano, del Trentino (regione di adozione), del Veneto (regione di nascita) e dell'Italia intera. Infatti - sostiene l'Associazione Giustitalia che si occupa di tutela legale delle persone anziane alla quale la donna è associata - in un periodo storico nel quale le persone anziane vengono sempre più emarginate e malamente tutelate dallo Stato, ritornare al “passato” quando “l'anziano di famiglia” rappresentava un valore aggiunto per tutti, significa guardare al futuro con i valori custoditi dalla storia del nostro Paese''.