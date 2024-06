Il Castello del Buonconsiglio diventa di... Lego: Dolomiti Bricks realizza una ricostruzione in scala del maniero trentino, utilizzando più di 70mila mattoncini

Sono servite oltre 250 ore per realizzare l'installazione, che sarà posizionata nei giardini del Castello e sarà visitabile sino al 13 settembre. "L'idea è quella di mostrare il nostro splendido maniero in modo diverso, per avvicinare le nuove generazioni e non solo, visto che la passione per i mattoncini colorati non ha età. Il progetto è partito a novembre e sono servite oltre 250 ore di lavoro per completarlo" racconta Samuela Caliari, direttrice dell'ufficio iniziative per il pubblico.

TRENTO. Oltre 70mila pezzi, tantissimi dei quali fatti produrre appositamente da una ditta specializzata di Milano, quasi cinque mesi di lavoro pressoché quotidiano dopo una minuziosa opera di ingegnerizzazione e un discreto investimento economico.

Il risultato? Una meravigliosa ricostruzione del Castello del Buonconsiglio fatta interamente con i mattoncini Lego, realizzata da Paolo Di Pietro e Federico Ioriatti di Dolomiti Bricks, architetti, geometri e muratori di un'opera di grandi dimensioni, che sarà esposta nei giardini del maniero, in prossimità del bastione della Porta dei Diamanti.

Quanto hanno impiegato per costruire una fedelissima riproduzione (precisa al millimetro) di quello che tutti i trentini chiamano, da generazioni, "El Castel" o, ancora più semplicemente, "Il Buonconsiglio"? Più di 250 ore in uno spazio che hanno attrezzato appositamente per progettare (grazie ad alcune ricostruzioni in 3D fornite dalla struttura del Castello) e realizzare l'opera, che resterà esposta gratuitamente sino al 13 settembre e sarà visitabile sempre gratuitamente.

"L'idea è quella di mostrare il Castello del Buonconsiglio in una versione diversa da tutte le altre - racconta Samuela Caliari, direttrice dell'ufficio iniziative per il pubblico - e, quando Dolomiti Bricks ha lanciato l'idea, ne siamo rimasti immediatamente entusiasti. Si tratta di un'opera di grandi dimensioni, realizzata in scala 1:100 rispetto alla struttura originale del maniero, che misurerà 3,20 metri per 1,15 metri. Il lavoro che è stato fatto è semplicemente pazzesco: sarà completato venerdì, poi portato nel luogo indicato per l'allestimento a moduli e successivamente assemblato in loco. Da quando abbiamo pubblicizzato l'iniziativa sono stati tantissimi i riscontri positivi e siamo rimasti piacevolmente colpiti. L'inaugurazione è fissata per le 18 di venerdì e, contestualmente, saranno allestiti dei tavoli con tanti pezzi di Lego a disposizione, per far sì che ogni bambino possa realizzare il proprio castello. E, per i più piccoli, ci saranno mattoncini più grandi. E poi quest'installazione ci sarà la possibilità di mostrare a tutti la struttura del castello nella sua interezza. Cosa che sarebbe possibile solamente attraverso i droni, che però fornirebbero una ripresa dall'alto. Per noi sarà il modo per mostrare e raccontare il Castello a tutti anche se, oltre ai piccini, ci aspettiamo anche una massiccia presenza di adulti, visto che i Lego non hanno età".

Ecco, allora, che l'installazione verrà inaugurata venerdì 14 giugno alle 18 e, per tutto il week end (sabato 15 e domenica 16, dalle 10 alle 18) resterà aperto lo spazio "creativo" dedicato a tutti gli appassionati dei mattoncini Lego.

La serata sarà allietata sino alle ore 21 da musica dal vivo con il cantautore trentino Candirù e rientrerà nell'ambito dell'iniziativa "Castel di Sera" che, tutti i venerdì permette di frequentare il Castello del Buonconsiglio anche dopo il tradizionale orario di chiusura.