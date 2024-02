"Sono state settimane faticose nel fisico e nel cuore", Emilio Zierock dopo il tragico incidente in Canada: "La ripresa sarà lunga, ma la forza non manca"

Emilio Zierock, responsabile della produzione agricola della cantina vinicola trentina Foradori, rompe il silenzio sui social a distanza di un mese dal drammatico incidente in Canada: "Sono tornato nelle mie Dolomiti e questo mi dona una gioia indescrivibile. Osservando la natura che mi circonda ringrazio gli dèi di essere vivo. La ripresa sarà lunga, ma la forza non manca"

TRENTO. "Sono tornato nelle mie Dolomiti e questo mi dona una gioia indescrivibile: osservando la natura che mi circonda ringrazio gli dèi di essere vivo". Sono queste le parole di Emilio Zierock, rientrato di recente in Trentino dopo il drammatico incidente avvenuto in Canada, costato la vita a tre persone, tra cui gli altoatesini Heiner junior Oberrauch di 29 anni, detto Heinzl, figlio di Georg Oberrauch, storico fondatore del gruppo Sportler che tra i vari marchi conta anche su Salewa e Andreas junior Widmann di 35, imprenditore nel campo del tessile e figlio di Heinrich altro fondatore di un marchio di abbigliamento sportivo, la Texmarket.

Nel tragico schianto avvenuto il 22 gennaio a Terrace, in Canada, quando un elicottero dell'eliski era precipitato, avevano perso la vita tre passeggeri, mentre altri 4 erano rimasti feriti. Fra questi ultimi, anche Emilio Zierock, responsabile della produzione agricola della cantina vinicola trentina Foradori. Dopo una lunga degenza in ospedale, il 35enne è rientrato in Trentino, decidendo di sciogliere il silenzio "dopo queste settimane faticose, nel fisico e nel cuore", scrive lo stesso giovane sui social.

E conclude: "La ripresa sarà lunga, ma la forza non manca. Grazie a chi mi è stato vicino. Un pensiero va agli amici Andreas e Heinzel che rimarranno sempre nel mio cuore". Il post del 35enne è apparso nelle scorse ore sulla pagina social dell'azienda agricola Foradori. Zierock era parte di una comitiva che stava effettuando heliskiing a Terrace in British Columbia. Per cause in via di accertamento, l'elicottero si era schiantato in una zona montuosa.