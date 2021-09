Calcio/ Eccellenza, comandano le altoatesine: vincono e convincono Virtus Bolzano (3 a 0 al Maia Alta), Brixen (7 a 1 alla Rotaliana) e Bozner (1 a 0 al Lavis)

Mattatore di giornata è l'attaccante del Bozner Emanuele Bocchio, che realizza un fantastico poker di reti nella "valanga" di gol che il Brixen rifila alla Rotaliana al "De Varda": i padroni di casa passano a condurre con Luca Moser, ma poi vengono travolti dalla furia brissinese. Il Gardolo si mangia le mani per la sconfitta in extremis contro il Lana

TRENTO. L'Eccellenza parla altoatesino. Virtus Bolzano, Brixen e Bozner fanno due su due, restano a punteggio pieno e accennano il primo tentativo d'allungo della stagione.

Una cosa è certa: due delle annunciate "big" del torneo, Maia Alta e Lavis, pagano dazio: i meranesi vengono travolti dalla Virtus Bolzano nella super sfida di giornata, mentre la formazione di Stefano Manfioletti cede in casa al Bozner e resta ancora ferma al palo.

A Bolzano è sfida senza storia tra la Virtus e i meranesi: le reti di Recla, Osorio ed Elis Kaptina decidono il match e spediscono già a meno cinque il team dell'ex Lomi. La compagine di Sebastiani batte un colpo, il Brixen risponde a suon di gol: i brissinesi, trascinati dal debordante Bocchio che segna quattro gol, sommergono la malcapitata Rotaliana, che in casa ne becca sette dopo l'illusorio vantaggio firmato da Luca Moser.

L'impresa di giornata è certamente quella del Bozner, che al "Mario Lona" prima rischia grosso contro il Lavis, che centra due legni, ma poi trova il gol partita con Orfanello, che a metà ripresa firma la marcatura che porta al successo la squadra di Pasquali, che sale a quota sei in classifica.

Dopo l'esordio negativo, proprio sul campo del Bozner, il Mori Santo Stefano rialza la testa e piega per 3 a 0 lo Stegona grazie alla doppietta di bomber Canali e all'acuto di Carotta, così come il San Giorgio, che regola il Comano Terme Fiavè con il classico 2 a 0 "all'inglese" con reti di Hernandez e Iattarelli.

Il Lana fa suo, in extremis, lo scontro salvezza contro il Gardolo: la rete di Scavelli al 90' decide il match dopo il vantaggio locale a firma di Ratschiller e il pareggio trentino di... Trentini. Successo di misura del Termeno sul San Paolo grazie al gol di Pfitscher, mentre i due anticipi di sabato sera si erano entrambi conclusi in parità: 1 a 1 a Gabbiolo tra ViPo Trento e Dro Alto Garda (gol di Pecoraro e Nunez), mentre reti bianche tra Arco 1895 e Anaune Val di Non.

I RISULTATI.

ARCO 1895 - ANAUNE VDN 0-0

LANA - GARDOLO 2-1

Ratschiller, Scavelli (L); Trentini (G).

LAVIS - BOZNER 0-1

Orfanello (B).

MORI SANTO STEFANO - STEGONA 3-0

2 Canali (M); Carotta (M).

ROTALIANA - BRIXEN 1-7

L. Moser (R); 4 Bocchio (B), Nagler (B), Reci (B), Huber (B).

SAN GIORGIO - COMANO TERME FIAVE 2-0

Hernandez (SG), Iattarelli (SG).

TERMENO - SAN PAOLO 1-0

Pfitscher (T).

VIPO TRENTO - DRO ALTO GARDA 1-1

Pecoraro (V); Nunes (D).

VIRTUS BOLZANO - MAIA ALTA 3-0

Recla (VB), Osorio (VB), E. Kaptina (VB).

LA CLASSIFICA.

Brixen, Virtus Bolzano e Bozner 6 punti; ViPo Trento, Dro Alto Garda, Lana e Termeno 4; San Paolo, San Giorgio e Mori Santo Stefano 3; Arco 1895 e Anaune Vdn 2; Maia Alta e Stegona 1; Gardolo, Comano Terme Fiavè, Lavis e Rotaliana 0.