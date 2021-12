Il trentino Marvin Vettori lancia la sfida allo youtuber Jake Paul: “Scegli un handicap per me, ti combatterò con quello”

Il lottatore di Mezzocorona ha sfidato pubblicamente Jake Paul youtuber prestato al mondo del pugilato: “Così dannatamente imbarazzato, mi sento come se dovessi farlo per il mondo delle Mma”

TRENTO. “Così dannatamente imbarazzato, mi sento come se dovessi farlo per il mondo delle Mma, scegli un handicap Jake Paul ed io ti combatterò con quello”, cosi il lottatore trentino Marvin Vettori ha lanciato la sfida al noto youtuber.

The Italian Dream, lo scorso ottobre, aveva sconfitto in un incontro memorabile il brasiliano Paulo Costa conquistandosi il secondo posto nel ranking e riscattando la sconfitta contro il campione del mondo dei pesi medi Israel Adesanya.

Ora Vettori è in attesa del prossimo incontro sul ring che si terrà nel 2022 anche se ancora non si conosce il nome dell’avversario. Il lottatore di Mezzocorona nel frattempo si è concesso un po’ di riposo per riprendersi dai match disputati nel 2021.

Dal canto suo Jake Paul, fratello di Logan (anche lui youtuber), ha partecipato ad alcuni incontri di boxe, nell’ultimo ha battuto per k.o. l’ex campione dei pesi welter Ufc Tyron Woodley.