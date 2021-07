JaCorey Williams dice addio a Trento e parte per la Francia: giocherà col JL Burg

C'era da aspettarselo, ma rimane un duro colpo per tutti i trentini appassionati di basket. Dopo una fantastica stagione a Trento JaCorey Williams parte per il JL Burg. Il lungo 27enne continuerà la sua avventura cestistica nel club francese con cui affronterà l'Eurocup e, forse, anche la Dolomiti Energia

TRENTO. Ufficiale l’addio tra JaCorey Williams e la Dolomiti Energia Trentino. L’ormai ex giocatore bianconero ha deciso di partire per la Francia, dove andrà a completare il reparto lunghi del JL Bourg, squadra francese che, come Trento, partecipa anche all’Eurocup.

Non sarà quindi un addio, ma un arrivederci, dato che i trentini incontreranno Williams nella competizione europea come avversario. Una prospettiva non proprio allettante date le prestazioni impressionanti che JaCorey ha firmato nel corso della sua stagione a Trento.

Il lungo americano infatti è esploso proprio nel capoluogo trentino, dove ha brillato sia in attacco che in difesa, trascinando spesso la squadra alla vittoria. Delle performance veramente notevoli che gli hanno permesso di guadagnare il titolo di “Giocatore Rivelazione della stagione” con 18,2 punti, 7,8 rimbalzi e 19,6 di valutazione in media a partita.

Grazie a questi numeri in regular season si è collocato al 2° posto della lega per punti, al 4° per valutazione e al 6° nei rimbalzi, alzando il proprio valore di mercato e rendendosi appetibile per molte altre squadre, oltre alla Dolomiti Energia. I trentini hanno provato a tenerselo stretto, ma alla fine l’offerta del JL Burg ha avuto la meglio e JaCorey ha fatto le valigie per la Francia.