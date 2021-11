Basket Eurocup, continua la striscia negativa dell'Aquila piegata dal Metropolitans. PAGELLE

Non bastano quattro giocatori in doppia cifra e un'ottima prima metà per regalare a Trento la prima vittoria in Eurocup. Dopo 20 minuti di partita praticamente punto a punto i bianconeri perdono la concentrazione e scivolano dietro ai francesi del Boulogne Metropolitans che chiudono avanti di 13

Foto Aquila Basket

PARIGI. Buona partenza per la Dolomiti Energia, che si stringe in difesa e mette a segno i primi 4 punti del match davanti a un Metropolitans uscito dai blocchi decisamente sottotono. I francesi però non ci mettono molto a riprendersi e sulle spalle di Cummings trovano un parziale di 19-6 che li rimette in testa. I trentini non si scoraggiano e rimangono vicini ai padroni di casa, senza mai lasciarli allontanare troppo, ma comunque non riuscendo a riportarsi al comando del match. Il primo quarto si conclude dunque con il Boulogne Levallois avanti di 6 (26-20).

Il recupero si conclude a inizio secondo quarto che inizia con un parziale di 11-2 in 3 minuti totalmente dominati dall’Aquila. Anche in questo caso il Boulogne si risveglia dopo qualche minuto, la differenza è che Trento non gli lascia facilmente il comando del match. I ragazzi di coach Molin infatti ingaggiano un intenso duello con i padroni di casa ed entrambe le squadre rimangono punto a punto per il resto del quarto, a volte anche grazie ad azioni spettacolari come la tripla insensata di Bradford che comunque trova il fondo della retina. Alla fine la spunta la Dolomiti Energia, che torna negli spogliatoi sul +1 (41-42).

Al rientro dalla pausa lunga cambiano gli schemi: Trento stavolta non parte fortissima e infatti Boulogne chiude il divario e si rimette in testa guidata da Hunter e Konate. L’Aquila cerca di riprendersi il vantaggio e continua a inseguire i francesi, ma inizia a sentire la fatica di una partita che fino ad ora è stata praticamente sempre punto a punto. Ne approfitta McRae, che sul +2 del Metropolitans pensa bene di metterne 5 da solo e allungare a +7. L’Aquila non riesce a rimettere la testa in partita e per la fine della terza frazione scivola sotto di 9 lunghezze (64-55).

La Dolomiti Energia si rifà sotto con un mini-parziale di 6-2 che regala ai bianconeri il nuovo -5. Il recupero però non è un’impresa facile: in un attimo i francesi sono di nuovo in sella e firmano il nuovo +10 grazie ai canestri di Michineau e Hornsby, nuove spine nel fianco degli aquilotti. Trento non vuole arrendersi e continua a riavvicinarsi, ma viene regolarmente respinta dai padroni di casa. A +11 con un minuto sul cronometro i francesi ormai hanno la partita in tasca. Non servono a nulla gli ultimi tentativi della Dolomiti Energia, che deve chinare il capo e accettare la quarta sconfitta consecutiva in Europa (93-80).

BRADFORD 5,5 – Okay le due triple spettacolari, ma per il resto Desonta non è particolarmente rilevante in campo. Tira con percentuali discutibili e perde anche un pallone.

WILLIAMS 7 – Nel suo duello personale con Hunter il lungo trentino fa molto bene, tenendo testa all’Mvp delle Top16 dello scorso anno con 16 punti e 8 rimbalzi. Si dimostra un pezzo sempre più importante delle rotazioni trentine.

REYNOLDS 7 – Buona partita anche per Reynolds, che fa spesso male ai francesi, sia da sotto canestro che dalla lunga, dove comincia a ritrovare la mano. Condisce i suoi 18 punti con 5 rimbalzi che non dispiacciono affatto.

CONTI 5,5 – Non male il lavoro sotto canestro, dove tira giù un paio di buoni rimbalzi e riesce anche a correggere un tiro. Purtroppo viene pesantemente penalizzato dai 4 falli commessi, di cui un paio andavano evitati.

FORRAY 5,5 – Forse complice il fastidio riscontrato durante la scorsa partita, il capitano non mette a segno la più entusiasmante delle prestazioni. Tutti i suoi tiri non trovano il fondo della rete e perde anche un pallone.

FLACCADORI 5 – Il giovane bianconero questa sera non è stato all’altezza della partita. Poco incisivo in attacco e in difesa, Flaccadori non riesce nemmeno ad organizzare bene il gioco dei trentini, soprattutto negli ultimi quarti, quando l’offensiva dell’Aquila si infrange spesso contro il muro del Boulogne.

SAUNDERS 6,5 – Inizia molto bene, si spegne nella parte centrale del match per poi riaccendersi sul finale. Una partita dunque un po’ scostante, ma che si merita la sufficienza per le giocate fondamentali messe a segno nei momenti positivi.

MEZZANOTTE 6 – Gioca più del solito e si merita questi minuti in più affidatigli da coach Molin. Mezzanotte infatti si presenta sempre pronto, sia in difesa che in attacco, dove colleziona 8 punti.

LADURNER – N.E.

CAROLINE 7 – Si impone fisicamente sotto canestro, facendo sentire la propria voce contro avversari molto più alti di lui. Spesso sono i suoi canestri a mantenere viva la Dolomiti Energia.

RUDOVIC – N.E.

MOLIN 6 – Una vittoria che sfugge per poco a un’Aquila che migliora visibilmente rispetto agli scorsi match, ma ancora non riesce a chiudere l’impresa. Serve ancora qualche passo in più, cercando di non perdere la concentrazione nelle fasi finali della partita.

BOULOGNE METROPOLITANS 92 – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 93-80

(26-20; 15-22; 23-13; 29-25)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO. Bradford 6, Williams 16, Reynolds 18, Conti 2, Forray, Flaccadori 6, Saunders 11, Mezzanotte 8, Ladurner, Caroline 13, Rudovic. Allenatore: Emanuele Molin.

BOULOGNE METROPOLITANS 92. Moulare, Cummings 17, Hornsby 10, Konate 5, Michineau 11, Halilovic 9, Ho-You-Fat, Boungou-Colo 5, Hunter 11, Ginat 11, McRae 14, Yomi. Allenatore: Vincent Collet.