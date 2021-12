Basket Eurocup, ancora un insuccesso per l'Aquila Trento in Europa. Amburgo espugna la Blm Group Arena. PAGELLE

La caccia alla seconda vittoria europea non si rivela un successo per Forray e compagni. Nel terzo quarto i bianconeri sembrano in grado di portare a casa la vittoria, ma un improvviso parziale dei tedeschi ribalta la partita e la strappa dalle mani dei trentini

Foto Aquila Basket

TRENTO. Con ancora una sola vittoria nella prestigiosa competizione europea la Dolomiti Energia affronta l’Hamburg Towers nella speranza di guadagnarsi la seconda, raggiungendo così la zona salvezza della classifica. Fin dai primi minuti sono proprio i trentini a dettare il ritmo del gioco anche grazie alle numerose seconde occasioni ottenute a rimbalzo. I tedeschi però non permettono ai padroni di casa di prendere troppo vantaggio, tenendosi sempre a meno di due possessi pieni di distanza e portandosi in testa proprio prima della sirena di fine primo quarto (18-20).

Al rientro in campo l’Aquila continua a faticare e a subire le iniziative dell’Hamburg, che porta avanti il parziale iniziato nei primi 10 minuti, arrivando a segnare l’11-0. A fermare finalmente i tedeschi sono un paio di buone iniziative di Forray e Bradford, che mettono a segno due triple per riportare i bianconeri a -2. I padroni di casa non riescono però a sfruttare l’occasione: ogni volta che tentano il sorpasso vengono ricacciati indietro da Homesley, micidiale dalla linea dei tre punti. Così Trento deve accontentarsi di limitare le proprie perdite e tornare negli spogliatoi per riorganizzarsi ancora sotto di 6 (40-46).

Evidentemente la pausa fa bene ai ragazzi di coach Molin che rientrano in partita carichi di determinazione. In pochissimo tempo infliggono ai tedeschi un parziale di 12-2 e si rimettono al comando del match. Gli ospiti rispondono con un improvviso 9-0 firmato Homesley e Brown per ristabilire il proprio dominio sull’incontro, ma la festa dura poco. L’Aquila si rivolge ad un impressionante Flaccadori, che praticamente da solo riconquista la parità e riapre le danze con l’Hamburg. Alla fine è la Dolomiti Energia a spuntarla con uno sprint finale che la tiene avanti fino allo scadere del 30esimo minuto di gioco (70-66).

L’ultima frazione di gioco non potrebbe iniziare peggio per i trentini, che nei primi minuti perdono tre palloni, regalando agli avversari 6 punti facili in contropiede. A tenere a galla l’Aquila, almeno per un secondo, sono le acrobazie di Bradford, che rimette i bianconeri a sole 2 lunghezze di distanza. Ancora una volta però i padroni di casa non approfittano dell’occasione e scivolano a -7. Con un minuto sul cronometro la situazione è addirittura peggiorata e la Dolomiti Energia ormai non ha speranze di ribaltare il risultato, che infatti sulla sirena finale è di 90-99 in favore dei tedeschi.

BRADFORD 5 – Tiri improvvisati o affrettati e 2 palloni persi nei primi 20 minuti. Alcuni miglioramenti negli ultimi due quarti, ma nulla di impressionante. Nell’ultimo quarto si sente la sua mancanza, di solito impattante.

WILLIAMS 7 – Impressionante prestazione difensiva con 3 palloni rubati solo nei primi due quarti oltre ad un buon lavoro in attacco e sotto i tabelloni. Spesso è stato lui a tenere in piedi il gioco dei bianconeri, anche se purtroppo non è stato abbastanza per portarla a casa.

REYNOLDS 6 – Non brilla per precisione nei primi due quarti. Nella seconda metà di gioco migliora le sue percentuali, ma spesso si prende tiri non necessari.

CONTI – S.V.

FORRAY 6 – La sua esperienza è stata fondamentale per regalare a Trento un’occasione di ribaltare il tutto nel terzo quarto. Nell’ultimo periodo però ci sono stati alcuni errori da parte sua.

FLACCADORI 6,5 – Per Flacca una partita di grande intensità che lo ha portato spesso in lunetta dove ne segna 10 su 11. Peccato per i suoi 5 palloni persi, che hanno un impatto negativo sul match per Trento.

SAUNDERS 5,5 – Prestazione abbastanza incolore per lui, che segna i suoi 11 punti, ma avrebbe le capacità per incidere molto di più sulla sfida.

MEZZANOTTE 6 – Dopo i richiami di coach Molin le scorse settimane mostra qualche segno di ripresa. Anche se entra in campo un po’ mollo si risveglia subito e riesce anche ad andare a canestro due volte nel pitturato.

LADURNER 6 – Buona prestazione difensiva per il lungo di Merano, che riesce anche a trovare una stoppata nei suoi minuti in campo.

CAROLINE 6,5 – Non male come partita, ma manca un po’ di aggressività sotto canestro, forse inizia a sentire la stanchezza.

MOLIN 5,5 – Dopo un terzo quarto ben pensato ed eseguito la squadra sembra essere andata allo sbando, perdendo quindi la partita negli ultimi 10 minuti. Serviva una spinta in più per tenere salde le redini del match fino alla fine.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – HAMBURG TOWERS 90-99

(18-20; 22-26; 30-20; 20-33)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO. Bradford 7, Williams 13, Reynolds 16, Conti, Forray 11, Flaccadori 19, Saunders 11, Mezzanotte 4, Ladurner, Caroline 9. Allenatore: Emanuele Molin.

HAMBURG TOWERS. Brown 20, Brown 1, Di Leo 2, Homesley 27, Rich, Meisner, Christen 2, McCallum 14, Kotsar 15, Hinrichs 2, Edigin 4, Hollatz 12. Allenatore: Pedro Calles.