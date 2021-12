Basket Eurocup, terza sconfitta sul finale per l'Aquila Trento, abbattuta dall'Ankara. PAGELLE

Per la quarta volta consecutiva dopo la pausa per le nazionali Trento si trova a dover risolvere una partita negli ultimi minuti e per la terza volta non riesce nell'impresa. La Turk Telekom Ankara espugna la Blm Group Arena nonostante le prestazioni da più di 20 punti di Caroline e Reynolds

Foto Aquila Basket

TRENTO. Dopo la sconfitta contro il Loko i trentini cercano un riscatto contro i turchi di Ankara, ma l’esordio non è dei più felici. Mentre gli ospiti trovano spesso il canestro con facilità guidati da un ottimo Gulaslan, l’Aquila fatica a rispondere e non riesce ad accendere nessuna delle proprie bocche da fuoco, finendo così a -8. Il risveglio di Reynolds e l’entrata in campo di forze fresche dalla panchina riescono però a rimettere in piedi la Dolomiti Energia, che con un parziale di 9-3 si riporta ad un solo possesso di distanza dai turchi entro la fine del primo quarto (15-18).

Nel secondo periodo Trento continua a faticare in attacco, dove viene pesantemente limitata dalla pressante difesa dell’Ankara. In 5 minuti gli ospiti sono di nuovo saldamente al comando (+10) dopo un parziale di 13-4 che i bianconeri non hanno saputo fermare. La risposta della Dolomiti Energia arriva solo dopo il timeout chiamato da coach Molin: facendo affidamento su Caroline i trentini riescono infatti ad accorciare le distanze prima della pausa lunga, portandosi a sole 5 lunghezze dagli uomini di coach Vulkan (31-36).

Lo schema si ripete ancora una volta al ritorno dagli spogliatoi. Ankara domina la prima metà del terzo periodo e infligge un parziale di 12-5 ai bianconeri, tenuti in piedi esclusivamente dagli sforzi di Caroline nel pitturato. Successivamente i trentini si riscuotono un po’ dal proprio torpore, pur non riuscendo a ricucire il divario con i turchi, che si tengono lontani fino alla fine del quarto grazie allo show balistico di Engindeniz (49-58).

Negli ultimi dieci minuti sono i trentini ad aumentare i giri del motore fin dall’inizio. Guidata dai giocatori più esperti e con un grande contributo da parte dei più giovani la Dolomiti Energia si avvicina inesorabilmente all’Ankara, arrivando anche a -2 dopo una tripla di Reynolds. Purtroppo gli ospiti riescono a distanziare nuovamente i ragazzi di coach Molin, portandosi a +7 con appena due minuti da giocare. Ancora una volta i bianconeri sul finale non riescono a riprendersi e al suono della sirena il match viene ufficialmente consegnato nelle mani degli ospiti (70-76).

BRADFORD 6 – Il suo contributo nella prima metà di gara è essenzialmente trascurabile, ma nella seconda si prende il ruolo di facilitatore in assenza di Flaccadori, arrivando a servire assist.

WILLIAMS 5 – Serata molla per il lungo bianconero, che sotto canestro non riesce a imporsi in nessuna situazione e più volte manca il bersaglio.

REYNOLDS 7,5 – Assieme a Caroline ha tenuto in piedi la partita fino all’ultimo quarto, quando ha anche rischiato di rimettere Trento avanti. Purtroppo i suoi sforzi non si sono rivelati abbastanza.

CONTI 7 – Ottimo lavoro per il giovane trentino che oltre ad una grande difesa riesce anche a prendersi qualche buon tiro.

FORRAY 6 – Le buone idee non mancano al capitano che però spesso manca la conclusione (1/4 da 2 e 1/5 da 3).

FLACCADORI 4,5 – Non è serata per il numero 12, che dal momento in cui entra in campo sembra quasi perso. Saranno gli effetti delle trasferte che si fanno sentire.

SAUNDERS 4 – Per quel che si è visto di lui sarebbe potuto anche non essere al palazzetto questa sera.

MEZZANOTTE 4,5 – Anche lui avrà sentito il peso delle recenti trasferte col risultato di riuscire a produrre poco in campo.

LADURNER 6 – Il giovane originario di Merano regala ai tifosi bianconeri delle belle difese durante i suoi minuti in campo. Riesce anche a raccattare qualche punto, anche se le sue percentuali al tiro non sono delle migliori (25%).

CAROLINE 8 – Senza di lui la partita sarebbe stata persa già nel secondo quarto. Il suo gioco fisico sotto canestro e la sua precisione dalla linea della misericordia sono i motivi per cui la partita è rimasta aperta fino alla fine.

MOLIN 5,5 – Ovviamente con le rotazioni corte tipiche dell’Aquila è difficile pensare di avere sempre tutti i giocatori freschi e pronti a giocare, ma alla terza partita persa sul finale bisogna cercare di gestire meglio gli ultimi minuti.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – TURK TELEKOM ANKARA 70-76

(15-17; 16-19; 18-22; 21-18)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO. Bradford 6, Williams 4, Reynolds 21, Conti 6, Forray 7, Flaccadori 2, Saunders, Mezzanotte, Ladurner 4, Caroline 20. Allenatore: Emanuele Molin.

TURK TELEKOM ANKARA. Harrison 4, Clemmons 2, Gulaslan 8, Geyik 6, Demir 8, Dawkins 15, Johnson 12, Engideniz 11, Ogut 10, Gozeneli, Donat. Allenatore: Candost Vulkan.