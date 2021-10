L'etiope Muktar Edris cala il poker e fa suo il Giro al Sas. E domani tocca alla Trento Half Marathon

TRENTO. L'edizione numero 74 del Giro al Sas è di Muktar Edris. L'etiope ha chiuso la corsa di 10 chilometri lungo le strade del centro storico di Trento in 28'14''. E' il quarto successo a Trento per il due volte campione del mondo nei 5 mila metri.

L'etiope Yassin Hajis (sconfitto in volata) e l'ugandese Hosea Kiplagat (a 7'') completano il podio. E' Giuseppe Gerratana il primo degli italiani, settima posizione, decimo il trentino Cesare Maestri, vice campione del mondo di corsa in montagna.

Ottava presenza a Trento e ottavo podio per Edris che ha potuto intascare anche il Memorial Fabio Giacomelli in palio nel traguardo volante di metà gara: solo Antonio Ambu nel cuore degli anni ’60 (7 successi per il sardo) e il keniano Edwin Soi (cinque acuti consecutivi tra il 2009 ed il 2013) hanno saputo fare meglio nella competizione trentina.

Domani, domenica 3 ottobre, scatta invece la decima edizione della Trento Half Marathon. La mezza maratona inserita nel Trento Running Festival parte alle 10 da piazza Dante e si conclude in piazza Duomo.

La mezza maratona prenderà il via alle di 10 di domenica da piazza Dante e dopo un percorso cittadino si concluderà proprio sul tracciato di un chilometro del Giro al Sas, fino a piazza Duomo.

E' istituito il divieto di transito veicolare in diverse vie della città, dalle 10 alle 13 per permettere la competizione: piazza Dante, via Torre Vanga, via della Prepositura, via Rosmini, via Giusti, rotatoria Largo Prati, via dei Muredei, via Degasperi, via Jedin, via R. da San Severino, via Monte Baldo, Corso del Lavoro e Scienza, via R. da San Severino, Lung'Adige Monte Grappa, ponte san Lorenzo, via Brescia, Lung'Adige Apuleio, via Druso, ponte San Giorgio, Lung'Adige Leopardi, via Busetti, Corso Buonarotti, via A. da Trento, via Scopoli, via C. Morone, corso degli Alpini, via Maccani, via Senesi, via Lavisotto, via F.lli Fontana, piazza Centa, via Petrarca, via Romagnosi, via Vannetti, piazza Dante, via Torre Verde, piazza R. Sanzio, via B. Clesio, via dei Ventuno, via F. Ferruccio, piazza Venezia, largo Porta Nuova, via S.F. D'Assisi, l.go Pigarelli, piazza Fiera, via S.Giovanni Bosco, via Piave, corso 3 Novembre, ponte Cavalleggeri, viale Verona, via Fermi, via Degasperi, via Bartali, via Fersina strada retrostante il palatrento, via Fersina, via Fermi, via Degasperi, rotatoria est via jedin nel senso di marcia, via Ghiaie, via Monte Baldo, largo Prati, via Giusti, via Rosmini, via del Travai, piazza Fiera, via Mazzini, via S.Viglio, via Garibaldi, via Dordi, via Mantova, largo Carducci, via S.Pietro, via Manci, via Roma, via Belenzani, piazza Duomo arrivo.

Sono istituiti a partire dalle 20 del 2 ottobre e fino alle 15 del 3 ottobre il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in piazza Dante, da via Torre Verde fino al listone di piazza Dante e – domenica 3 ottobre - il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sulle seguenti vie:

– in piazzale ex Sit di via Canestrini dalle 7 alle 16;

– in via Lavisotto, nel tratto compreso tra via Senesi e via F.lli Fontana, dalle 7 alle 13;

– in Largo Pigarelli negli spazi riservati ai motocicli dalle 7 alle 13;

– in via Fersina all'altezza del civico 17 c/o i parcheggi posti a nord del palazzetto dello Sport

(stradina interna al palasport) dalle 7 alle 13;

– in via Ghiaie lato est, dalle 6 alle 13;

– in via Giusti (fronte civ. 45,47) all’intersezione con via Bezzi dalle 7 alle 13.