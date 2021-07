Lucarelli va alla Lube, ritorna Cavuto e forse si sblocca l'affare Kooy: se l'italo-olandese se ne va arriva Kaziyski. Per il libero piace Danan, ma attenzione al tedesco Zenger

In via di definizione il roster a disposizione di Lorenzetti: con l'addio di Lucarelli, il club di via Trener ha quasi definito tutti i movimenti in uscita. Resta da sistemare Kooy, la cui situazione sembra essersi sbloccata: in caso di partenza dell'italo - olandese l'arrivo di Kaziyski sarebbe immediato. Il ruolo di "vice" Pinali sarà ricoperto dal rientrante Albergati, che nella scorsa stagione ha giocato al Portomaggiore

Oreste Cavuto torna alla corte di Lorenzetti dopo le esperienze con Ravenna e Latina (ph. Marco Trabalza)

TRENTO. Parte Lucarelli, torna Cavuto e, forse, si sblocca la situazione che riguarda Kooy: se Trentino Volley riuscirà a cedere lo schiacciatore italo - olandese, 34 anni e con un ingaggio piuttosto pesante, allora si riapriranno subito le porte della "Blm Group Arena" per Matey Kaziyski, che a Trento tornerebbe di corsa.

In questo momento, però, il club di via Trener ha già quattro schiacciatori in rosa e, dunque, prima di operare un ulteriore innesto deve liberare una casella e, soprattutto, alleggerire in maniera importante il monte ingaggi. Il confermato Michieletto, il neoarrivato Lavia e il rientrante Cavuto rappresentano il futuro, ma per dare "peso" alla batteria di posto 4 serve un giocatore del calibro di Kaziyski che, nonostante le 37 primavere, è reduce da una stagione super a Verona.

Sino a qualche giorno l'arrivo dello schiacciatore bulgaro, che a Trento ha messo radici, sembrava impossibile: Kooy, reduce da un'annata negativa, non aveva mercato, complice anche un ingaggio "non da tutti". La situazione pare essersi sbloccata e, dunque, novità potrebbero arrivare già nelle prossime ore con l'italo - olandese che certamente piace a Taranto, ma potrebbe avere anche qualche richiesta dall'estero.

Nel frattempo ha lasciato definitivamente il capoluogo Ricardo Lucarelli che, dopo una sola stagione all'ombra del Bondone, si trasferisce alla Lube Civitanova per comporre una clamorosa coppia di schiacciatori assieme all'ex Osmany Juantorena.

Cosa manca ancora per completare il roster? Il libero, prima di tutto. Non è un mistero che al General Managet Bruno Da Re e al tecnico Angelo Lorenzetti piaccia parecchio l'argentino Santiago Danani, ex Padova e promesso sposo di Berlino. Battere la concorrenza tedesca non sarà semplice e l'alternativa arriva proprio dalla Germania. La società gialloblu segue infatti molto da vicino il classe 1997 Julian Zenger, libero dei teutonici, che ha ottimamente figurato nella recente Volleyball Nations League.

All'appello manca ancora il secondo opposto: il "vice" Pinali sarà Daniele Albergati, prodotto del settore giovanile di Trentino Volley e poi già in B2 con Alto Adige, in B con Motta di Livenza, in A2 con Bergamo, in A3 con Motta di Livenza e Portomaggiore.