Per la Delta Despar Trentino esordio a Bergamo il 10 ottobre. La "prima" in casa sarà contro Cuneo. E la preparazione inizierà senza coach Bertini, ora vice" della Nazionale

Dopo aver ricoperto il ruolo di "vice" in occasione della VNL, l'allenatore di Trento è stato promosso al ruolo di "vice" a fianco di Davide Mazzanti. L'inizio preparazione delle gialloblu è fissato per il 18 agosto e sarà il "secondo" Milo Piccinini a guidare lo staff nelle prime settimane di lavoro

Matteo Bertini, coach della Delta Despar Trentino e ora anche "vice" di Mazzanti sulla panchina della Nazionale femminile

TRENTO. Bergamo in trasferta, Cuneo in casa e poi la trasferta a Firenze. L'inizio di stagione per la Delta Despar Trentino sarà tutto sommato agevole. L'urna è stata benevola: nessuna sfida impossibile nelle prime giornate contro avversarie contro le quali risulta quasi impossibile giocare e, allora, la compagine trentina punta a ripetere l'ottimo inizio della scorsa stagione, quando si eresse subito a vera rivelazione del torneo.



"Come ho sempre detto il calendario e la sequenza delle partite contano relativamente - commenta a caldo l'allenatore gialloblu -, perché ciò che importa è l'approccio alla stagione per riuscire a partire con il piede immediatamente premuto sull'acceleratore. L'obiettivo sarà il medesimo dello scorso campionato: iniziare in modo positivo e con grande intraprendenza, consapevoli del fatto che il livello generale del torneo si è ulteriormente alzato. Il calendario è simile a quello dell'annata passata e per noi partire bene significa, molto semplicemente, incamerare subito punti in chiave salvezza e innalzare l'autostima di un gruppo che, rispetto a dodici mesi or sono, è decisamente rinnovato. Abbiamo operato diversi cambi e, dunque, servirà del tempo per trovare i giusti automatismi. Il percorso di avvicinamento al campionato sarà importantissimo".



La formazione cittadina inizierà a sudare mercoledì 18 agosto, agli ordini dello staff tecnico che, per diverse settimane, sarà guidato dal "vice" Milo Piccinini. Il motivo? Semplice: Matteo Bertini è stato promosso a "vice" di Davide Mazzanti sulla panchina della Nazionale Femminile, che dal 18 agosto al 4 settembre sarà impegnata agli Europei, che si svolgeranno in Serbia, Croazia, Romania e Bulgaria.

Per Bertini, che già aveva fatto parte dello staff azzurro nel percorso di preparazione e durante la VNL, la certificazione dell'ottimo lavoro svolto a Trento e di indubbie capacità, che fanno dell'allenatore marchigiano uno dei tecnici in rampa di lancio nel panorama pallavolistico italiano.



Terminata l'esperienza con la Nazionale, Bertini farà immediatamente rientro in città e assumerà la guida del gruppo, che il 10 ottobre farà il proprio esordio in terra bergamasca. Il girone d'andata proseguirà senza soste (con un solo turno infrasettimanale, il 20 ottobre) sino al 26 dicembre, giorno in cui si concluderà la fase ascendente: le trentine vireranno la boa sul campo di Monza, una delle antagoniste di Conegliano nella corsa al titolo tricolore.



IL CALENDARIO COMPLETO.



1^ GIORNATA (and. 10 ottobre 2021 / rit. 9 gennaio 2022)

Volley Bergamo 1991 - Delta Despar Trentino

2^ GIORNATA (and. 17 ottobre 2021 / rit. 16 gennaio 2022)

Delta Despar Trentino - Bosca San Bernardo Cuneo

3^ GIORNATA (and. 20 ottobre 2021 / rit. 23 gennaio 2022)

Il Bisonte Firenze - Delta Despar Trentino

4^ GIORNATA (and. 24 ottobre 2021 / rit. 30 gennaio 2022)

Savino Del Bene Scandicci - Delta Despar Trentino

5^ GIORNATA (and. 31 ottobre 2021 / rit. 6 febbraio 2022)

Delta Despar Trentino - Reale Mutua Fenera Chieri

6^ GIORNATA (and. 7 novembre 2021 / rit. 13 febbraio 2022)

Megabox Vallefoglia - Delta Despar Trentino

7^ GIORNATA (and. 14 novembre 2021 / rit. 20 febbraio 2022)

Delta Despar Trentino - Bertoccini Fortinfissi Perugia

8^ GIORNATA (and. 21 novembre 2021 / rit. 27 febbraio 2022)

Imoco Volley Conegliano - Delta Despar Trentino

9^ GIORNATA (and. 28 novembre 2021 / rit. 6 marzo 2022)

Delta Despar Trentino - VBC èpiù Casalmaggiore

10^ GIORNATA (and. 5 dicembre 2021 / rit. 13 marzo 2022)

Delta Despar Trentino - Unet E-Work Busto Arsizio

11^ GIORNATA (and. 12 dicembre 2021 / rit. 20 marzo 2022)

Igor Gorgonzola Novara - Delta Despar Trentino

12^ GIORNATA (and. 19 dicembre 2021 / rit. 27 marzo 2022)

Delta Despar Trentino - Acqua&Sapone Roma Volley Club

13^ GIORNATA (and. 26 dicembre 2021 / rit. 3 aprile 2022)

Vero Volley Monza - Delta Despar Trentino