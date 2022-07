La nona stagione in serie A di Aquila Basket parte da Casale Monferrato. La prima gara casalinga contro la Nutribullet Treviso

La prima in casa della nuova Dolomiti Energia Trentino è al secondo turno di campionato contro Treviso, nel weekend del 9 ottobre. Il direttore sportivo Rudy Gaddo: "Lavoreremo con umiltà per farci trovare pronti al via agonistico della stagione"

Foto di Daniele Montigiani

TRENTO. La nona stagione in serie A di Aquila Basket si apre a Casale Monferrato, i bianconeri saranno ospiti della Bertram Tortona. Il massimo campionato italiano della palla a spicchi parte il 2 ottobre. La prima partita casalinga è invece contro la Nutribullet Treviso.

Il calendario completo rilasciato da Lega Basket questa mattina ha decretato le tappe del percorso che vedrà i ragazzi di coach Lele Molin disputare 30 incontri di campionato prima degli eventuali playoff. Anche quest'anno, dopo aver già messo il format in campo la scorsa stagione, la Lba ha varato un calendario asimmetrico, nel quale il girone di ritorno non rispecchia quello dell’andata: l’ordine nel quale le squadre si affronteranno nel girone di andata è stato infatti modificato nel ritorno, così come la composizione delle gare nel turno stesso.

"Il percorso - commenta Rudy Gaddo, direttore sportivo Aquila Basket - che ci attende in Serie A in questa stagione comincia subito su un campo ostico, quello di una squadra ambiziosa come Tortona che lo scorso anno ha saputo raggiungere le semifinali Scudetto: lavoreremo con umiltà per farci trovare pronti al via agonistico della lunga stagione 2022/23, che ci vede per la nona volta ai nastri di partenza della Serie A con la voglia di competere con tutti. Non vediamo l’ora di tornare a giocare di fronte al nostro pubblico e di vivere insieme le emozioni del campionato e della coppa".

Per i tifosi di Trento i "circoletti rossi" sul calendario sono molteplici: il 20 novembre alla Blm Group Arena arriva la Virtus Segafredo Bologna, il 18 dicembre sul parquet di Trento sarà il turno dei campioni d'Italia in carica dell'EA7 Emporio Armani Milano di Shavon Shields.

A Santo Stefano i bianconeri saranno in trasferta a Trieste, il 2023 si aprirà invece in casa con il match del 2 gennaio previsto contro l'Happy Casa Brindisi alla Blm Group Arena. Il girone di andata della Dolomiti Energia Trentino si chiuderà sempre nel palazzetto di via Fersina con la sfida contro l'Unahotels Reggio Emilia il 15 gennaio.

Il girone di ritorno riprenderà dalla Blm Group Arena la settimana successiva con la sfida interna contro l'Openjobmetis Varese: in casa Forray e compagni giocheranno anche il sabato di Pasqua (l'8 aprile contro Trieste), e il 29° turno contro l'Umana Reyer Venezia in programma il 30 aprile prima del turno conclusivo sul campo della Unahotels Reggio Emilia.

La final eight di coppa Italia. Da mercoledì 15 a domenica 19 febbraio 2023 le migliori squadre al termine della stagione regolare si sfideranno come di consueto nella Final Eight che assegnerà la Coppa Italia. La sede è ancora da definire.

I playoff. Resta immutato il format di quarti e semifinali che si disputeranno al meglio delle 5 gare e la finale che si giocherà al meglio delle 7 gare. Le date verranno ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee per club.