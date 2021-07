Yeman Crippa chiude all'undicesimo posto nei 10mila metri alle Olimpiadi di Tokyo: il mezzofondista trentino è protagonista di una gara coraggiosa e cede solo nel finale

Per quattro quinti di gara l'azzurro resta a contatto con i migliori, ma nel finale il vincitore Selemon Barega e gli ugandesi Joshua Cheptegei e Jakob Kiplimo cambiano passo e "strappano" con il resto del gruppo. Crippa chiude in 27'54"05, a undici secondi dal nuovo campione olimpico ed è il secondo atleta europeo nell'ordine d'arrivo

Yeman Crippa, undicesimo classificato nella prova olimpica dei 10mila metri

TOKYO. Un undicesimo posto che, alla prima partecipazione olimpica, può essere considerato un buon risultato. Yeman Crippa chiude in undicesima posizione la finale dei 10mila metri all'Olimpiade di Tokyo, vinta dall'etiope Selemon Barega, protagonista di un allunga clamoroso (ma atteso) nell'ultimo giro.

Il portacolori azzurro ha retto il ritmo dei migliori praticamente per quattro quinti di gara, restando nella pancia del gruppo e pagando l'accelerazione finale del vincitore e degli ugandesi Joshua Cheptegei e Jakob Kiplimo, rispettivamente secondo e terzo al traguardo, che nell'ultimo giro hanno letteralmente "strappato" il ritmo.

Crippa ha chiuso in 27'54"05, secondo europeo della finale, alle spalle del francese Morhad Amdouni, che lo preceduto di 47/100.

"In queste gare molto tattiche - queste le parole del 24enne trentino ai microfoni della Rai - devo imparare a gestirmi meglio. Devo imparare a non fare "l'elastico" avanti e indietro ed evitare di sprecare preziose energie. Il livello si è alzato notevolmente e oggi ho corso contro i migliori del mondo della disciplina: io lavorerò sodo per provare a raggiungerli. Ringrazio di cuore tutto il mio team, perché mi ha permesso di arrivare a questo appuntamento nelle migliori condizioni. È stato un gran lavoro di squadra e non posso che essere grato a tutti per come mi hanno supportato".