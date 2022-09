Al via la Seconda categoria, Toblino e Caffarese in pole position ma il Cus UniTrento è pronto a inserirsi nella lotta al vertice: ''Abbiamo ambizione''

Quest'anno non ci sono i playoff, una scelta della Federazione che scontenta la società. La squadra degli universitari vuole recitare un ruolo da protagonista in campionato. Confermata la guida tecnica di Libero Pavan. Joshua De Gennaro: "Siamo emozionati, la rosa è ancora un cantiere ma ci faremo trovare pronti"

Foto di Barbara Pacetta

TRENTO. "Siamo emozionati per l'inizio della stagione che speriamo ci regali grandi soddisfazioni". Queste le parole di Joshua De Gennaro, responsabile del Cus UniTrento calcio, la squadra formata internamenti da studenti universitari. "Abbiamo ambizioni importanti e speriamo di aver fatto un buon lavoro, poi ovviamente sarà il campo a parlare, ma ricordiamo che l'obiettivo è la crescita, tecnica e umana, dei ragazzi della nostra rosa".

Dopo l'antipasto di coppa Provincia, scatta il campionato di Seconda categoria con il primo turno fissato per domenica 11 settembre. L'avversario all'esordio è in trasferta contro il Bagolino. L'ateneo ha avviato il progetto un paio di anni fa, la stagione d'esordio si è conclusa dopo appena 5 partite (2 successi, 2 pari e 1 persa) a causa della recrudescenza dell'epidemia Covid, mentre il campionato scorso è stato chiuso in quinta posizione a quota 33 punti e senza mezze misure con 11 vittorie, 0 pareggi e 9 sconfitte. Dopo aver preso le misure del campionato, ora l'ambizione è quella di crescere e di compiere un ulteriore step.

E la squadra degli universitari vuole recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato. Confermata la guida tecnica di Libero Pavan, la società ha avviato lo scouting per allestire la rosa della stagione 2022/23 (Qui articolo).

"Siamo ancora un cantiere aperto - dice De Gennaro - con la rosa in fase di definizione, ma contiamo di sciogliere gli ultimi dubbi entro la fine di settembre; piena fiducia in mister Pavan e in tutto lo staff tecnico, che ha dimostrato di sposare al 100% il nostro progetto". A completare lo staff sono Andrea Debeni come vice allenatore e match analyst, Carmelo Cernuto (preparatore atletico, professore che si divide tra Cus UniTrento e settore giovanile del Trento calcio), Alessandro Bortolotti (preparatore dei portieri), Michele Debiasi (fisioterapista) e Andrea La Malfa (direttore sportivo).

A partire con i favori del pronostico nel girone A sono Toblino, fusione di Calavino e Guaita, e Caffarese, poi Carisolo, Cus UniTrento e Montevaccino pronte a inserirsi nella lotta per l'unica promozione a disposizione per approdare in Prima categoria. Quest'anno non ci sono, infatti, i playoff una decisione che scontenta le società. Le squadre hanno provato a far cambiare idea alla Federazione, ma per ora le richieste sono andate a vuoto (Qui articolo).

A ogni modo è tempo di partire e il Cus UniTrento calcio è nel raggruppamento sud occidentale del Trentino. Oltre a Toblino, Caffarese e Carisolo, Bagolino e Montevaccino, il lotto è completato da 3P Valrendena, Bolghera con la guida tecnica affidata a Lorenzo Dondi, Dolasiana, Iliria e Virtus Giudicariese.

GIORNATA 1

Bagolino-Cus UniTrento calcio

Caffarese-Iliria

Carisolo-Toblino

Dolasiana-Bolghera

Montevaccino-Virtus Giudicariese

Riposa: 3P Valrendena