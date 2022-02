Alla Bondone Ski Marathon bis di Lorenzo Busin che vince anche nello skating. La regina della gara è invece Julia Kuen

Per la prima volta in sette edizioni della competizione organizzata da Trento Eventi Sport, con la collaborazione tecnica del Team Futura e quella gestionale dell’Azienda per il turismo Trento e Monte Bondone, un atleta è riuscito a imporsi in entrambe le sfide sui 30 chilometri. In campo femminile, invece, il successo è andato alla favorita della vigilia Julia Kuen

Foto di Raffaele Merler

TRENTO. L’agordino Lorenzo Busin ha vinto anche la versione a skating e ha concesso il bis alla "Viote Monte Bondone Nordic Ski Marathon", dopo il successo conquistato sabato nella prova in tecnica classica.

Così, per la prima volta in sette edizioni della competizione organizzata da Trento Eventi Sport, con la collaborazione tecnica del Team Futura e quella gestionale dell’Azienda per il turismo Trento e Monte Bondone, un atleta è riuscito a imporsi in entrambe le sfide sui 30 chilometri. In campo femminile, invece, il successo è andato alla favorita della vigilia Julia Kuen.

Un risultato che resterà dunque nell’albo d’oro quello del 25enne del Team Internorm Trentino Zorzi Max, conquistato grazie a una prova di forza. Pur preferendo le competizioni in passo alternato, Busin è sempre stato al comando sin dal primo chilometro e quindi è arrivato in solitaria a tagliare il traguardo. Piazza d’onore per Thomas Rinner del Robinson Ski Team, con un ritardo di 57 secondi, quindi terzo il ventiduenne di Nova Ponente Gabriel Koehl, a 1’54”.

La sfida al femminile ha visto per i primi due chilometri il controllo tra Michaela Patscheider e Julia Kuen. Nella prima discesa, però, la venostana di Malles, tesserata per lo sci club Under Up, è caduta e la brunicense si è trovata da sola a condurre. Via libera dunque per la 22enne del Team Futura, che ha pure incrementato il ritmo e ha gestito il vantaggio fino al traguardo, concludendo i 15 chilometri del percorso con il tempo di 40’06”, con una buona media.

Secondo gradino del podio per Michaela Patscheider, con un ritardo di 2’35”, quindi terza la trentina di Cadine, che frequenta lo ski college di Malles, Elisa Cozzitorto, a oltre 5 minuti.

La "Viote Monte Bondone Nordic Ski Marathon" a tecnica libera, valida come prova di Coppa Italia amatori e master, ha poi assegnato anche i successi nelle varie categorie in base alla carta d’identità. Fra gli amatori hanno trionfato Lorenzo Busin e Julia Kuen, quindi nella Master F1 primo posto per Ekaterina Chugunkova dello Sc Verdefondo, nella Master F2 Lorella Baron dell’Edelweiss, nella Master F3 Elisabetta Amici dello Sc Comunità Montana. Al maschile nella M1 il successo ha arriso a Giovanni Gerbotto del Team Internorm, nella M2 a Marco Mosconi del Team Futura, nella M3 a Marco Crestani del Team Futura, nella M4 a Friedrich Noeckler del Team Futura, nella Master M5 a Franco Frigo dello Sc Asiago.