Sono Lorenzo Busin e Marta Gentile a vincere i campionati tricolori alla Viote Monte Bondone Ski Marathon in tecnica classica

Foto Raffaele Merler

TRENTO. Tornata dopo un anno di stop a causa dell'emergenza Covid, la settima edizione della "Viote Monte Bondone Nordic Skimarathon" si è presa il lusso di incoronare i nuovi campioni italiani amatori e master di sci di fondo a tecnica classica. In una giornata caratterizzata da un forte e gelido vento, sono stati l’agordino Lorenzo Busin del Team Internorm Trentino Zorzi Max e Marta Gentile, tesserata con il Robinson Ski Team, a mettersi al collo la medaglia d’oro.

Al termine della 30 chilometri il bellunese ha concluso con il tempo di 1h16’29”, precedendo di 36 secondi il predazzano Mauro Brigadoi e di 54 secondi il fiemmese d’adozione Francesco Ferrari (cresciuto a Frassinoro, ora vive a Predazzo), per un podio completamente targato Team Internorm Trentino Zorzi Max (by SottoZero).

La prima donna a tagliare il traguardo, al termine dei 15 chilometri preparati dagli organizzatori di Trento Eventi Sport e da Team Futura, con l'apporto dell'Azienda per il turismo Trento e Monte Bondone, in realtà è stata la giovane romana Maria Gismondi. La 17enne delle Fiamme Oro ha chiuso la prova con il tempo di 47’32”, stabilendo il miglior crono assoluto, pur non gareggiando per il campionato italiano master, vista proprio la giovane età. La medaglia d’argento è andata al collo della 23enne Caterina Piller del Robinson Ski team, quindi il bronzo alla 24enne bresciana Silvia Pedretti.

Analizzando i titoli italiani di categoria Lorenzo Busin e Marta Gentile hanno vinto il titolo amatori, quindi Riccardo Mich primo nella Master M1, Roberto Gabrielli del Triathlon Trentino la Master M2, Marco Crestani del Team Futura la Master M3, Guido Masiero dello Sc Valdobbiadene la Master M4, Luigi Delvai della Stella Alpina Carano la Master M5.

Nel settore femminile Francesca Patuelli dell’Acquadela è la prima nella Master F1, Federica Simeoni del Cai Conegliano nella Master F2, Elisabetta Amici dello Sci club Comunità Montana nella Master F3 e Laura Calissoni del Gs I Camosci nella master F4.

Domani, domenica 27 febbraio, seconda giornata di gare per la "Viote Bondone Nordic Ski Marathon", con le sfide a tecnica libera sempre sulle distanze dei 15 chilometri per le categorie femminili e master, quindi sui 30 chilometri per le sfide maschili. Alle 10 partenza mass start.