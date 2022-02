Atletica. Sofia Pizzato campionessa italiana nei 60 metri ostacoli, Francesco Ropelato d'argento nei 1.500 metri

Un oro e un argento per gli atleti trentini ai campionati allievi indoor di Ancona: Sofia Pizzato si laurea campionessa italiana nei 60 metri ostacoli, secondo posto per Francesco Ropelato nei 1.500 metri

Foto di Fidal del Trentino - Giuseppe Facchini

ANCONA. Un oro e un argento, questo il bilancio dei trentini impegnati ai campionati allievi indoor di Ancona. Brilla Sofia Pizzato che si laurea campionessa italiana nei 60 metri ostacoli, mentre Francesco Ropelato chiude in seconda piazza i 1.500 metri.

A quattro mesi dalla vittoria tra le cadette, sono stati ancora gli ostacoli a raccontare il nuovo successo della sprinter trentina che nel corso dell'inverno è passata al Gs Valsugana Trentino.

La 15enne di Trento si è confermata la più forte nei 60 metri ostacoli nella gara di domenica 20 febbraio. L'allieva di Giorgio Bertotti ha staccato il miglior tempo in batteria (8"55) per poi migliorare in finale (8"47) e chiudere la gara davanti a Martina Agostini e Elisa Fossatelli.

La portacolori del Valsugana Trentino è autrice di un'ottima gara anche nei 60 piani: Pizzato ha sfiorato il podio e ha concluso la competizione al quarto posto.

Argento per il valsuganotto Francesco Ropelato (Us Quercia Trentingrana), secondo nei 1.500 metri in un finale chiusa dietro il toscano Nicola Baiocchi. Nella stessa gara, nono posto per il gardesano Daniel Hoxha (Atletica Alto Garda e Ledro).

Gli altri trentini in gara ai campionati allievi indoor di Ancona. Quarta piazza per Mario Antolini (Atletica Valle di Cembra) nei 400 metri, ottavo posto per Pedro Emanuele Tovazzi (Us Quercia Trentingrana) nei 200 metri, decima piazza per Andrea Zanella (Atletica Valle di Cembra) nei 60hs, undicesimo posto per Maria Vittoria Sommadossi (Gs Trilacum) nei 1.500 e quattordicesima piazza per Daniele Galvagni (Us Quercia Trentingrana) nei 60hs.