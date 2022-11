Il difensore Andrea Masiello non convocato per Bari: scelta concordata alla firma. A pesare la vicenda legata al calcioscommesse di 11 anni fa

BOLZANO. E' arrivata la conferma: Andrea Masiello non parte per Bari. Il 36enne è stato bersaglio di insulti e minacce sui social legati ai trascorsi nella squadra pugliese.

A margine della presentazione della gara allo stadio San Nicola per il campionato di serie B, il direttore sportivo Paolo Bravo ha confermato la scelta, presa da tempo e dal giorno della firma del contratto con il giocatore, di evitare la trasferta per evitare tensioni eccessive. Il tecnico Pierpaolo Bisoli non ha commentato ma ha chiesto alla squadra, imbattuta da 9 gare, un ultimo sforzo prima della sosta.

Per il difensore sarebbe il primo ritorno al San Nicola a 11 anni di distanza dall'autogol nel derby pugliese contro il Lecce, episodio divenuto poi centrale nello scandalo legato al calcioscommesse. Una vicenda per la quale è finito in carcere e inoltre è stato squalificato per 2 anni e 5 mesi

E negli ultimi giorni la tensione è salita sui social. Da "Chi non doveva più mettere piede su una zolla di prato inglese, tornerà su quel prato dopo averne calcati diversi in questi anni" a "Se la giustizia sportiva ha permesso a Masiello di tornare a giocare scontata la pena, che abbia almeno il 'pudore' di non venire al San Nicola", tantissimi i messaggi.

A minare la tranquillità nella sede della squadra biancorossa, pubblica Salto.bz, sono arrivate poi incredibili telefonate, come quella di "Nicola" che si è informato sulla convocazione del difensore: "Visto che noi a Bari, e io in modo particolare, siamo molto affezionati a Masiello volevamo preparagli un'affettuosa accoglienza con striscioni al San Nicola e con dei cori".

L'Fc Südtirol non è la prima squadra in cui milita Masiello dopo la fine della squalifica di 2 anni e 5 mesi, ha giocato con Atalanta e Genoa, ma sarebbe stata la prima volta che il difensore si sarebbe trovato davanti il Bari. Niente ritorno in Puglia, il calcio si è piegato davanti ai tifosi.