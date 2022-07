Il Napoli è arrivato in Trentino per preparare la prossima stagione. Da Buffon al Parma femminile: altre 4 squadre in val di Sole per il ritiro precampionato

Non solo Napoli, anche Parma (maschile e femminile), Spal e Cremonese hanno scelto la val di Sole per preparare la prossima stagione sportiva