Il Napoli torna in Trentino per il ritiro da campione d'Italia e rilancia, De Laurentiis: "Dopo quest'estate, accordo vicino per altri 3 anni a Dimaro''

A Castel Volturno è stato lanciato il ritiro del Napoli da campione d'Italia in Trentino. Le date, non ufficiali, sono quelle dal 14 al 25 luglio. L'assessore Roberto Failoni: "Sarà un ritiro memorabile e storico, c'è la volontà di accogliere tutti nel modo migliore e di fare il meglio possibile"

NAPOLI. Il Napoli ritorna in Trentino per il tredicesimo anno consecutivo con l'obiettivo di preparare la prossima stagione da campione d'Italia e la partnership viene rilanciata per altri tre anni.

Ci sono le probabilissime date: 14-25 luglio a Dimaro. La presentazione. nella cornice del Konami Center di Castel Volturno, si è inevitabilmente aperta con la solidarietà alle popolazioni dell'Emilia Romagna in queste ore drammatiche in cui sono travolte dall'ondata di maltempo. Poi si è passati alla partnership tra gli azzurri e il Trentino.

“Oggi si parla del Trentino e del ritiro", commenta Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Non accetto domande che escano fuori tema, altrimenti sono costretto ad alzarmi per andarmene. E, chiaramente, non posso farlo per il rispetto degli ospiti qui presenti. Di calcio giocato parleremo poi". Una conferma e un rilancio. "Abbiamo stipulato un po’ in ritardo il contratto per il 2023 ma siamo già al lavoro per prolungare l'accordo per altre 3 stagioni. Andremo a Dimaro per altri 4 anni".

Un lungo percorso tra Napoli e Trentino, ormai ai dettagli per un altro accordo triennale. Si lavora all'organizzazione delle varie squadre di calcio in arrivo sul territorio per preparare la stagione (Qui articolo). "C'è volontà di tutte le parti di voler proseguire in questo fidanzamento, che continua convinto", spiega l'assessore Roberto Failoni. "Un momento di ritorno immediato ma anche una promozione unica per i tanti tifosi napoletani. Sport e turismo è un connubio che funziona. Sarà un ritiro memorabile e storico, c'è la volontà di accogliere tutti nel modo migliore e di fare il meglio possibile".

Dopo un'escursione nell'importanza di puntare sulle mele biologiche da parte del numero uno azzurro, rassicurato da Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, sulla qualità delle produzioni del territorio, si è affrontato anche il tema della necessità di potenziare l'area sportiva.

"Dimaro non potrà mai avere uno stadio capace di contenere tutti i tifosi che arriveranno in Trentino - le parole di De Laurentiis - ma bisogna organizzarsi anche con i classici 'tubi innocenti'. La tribuna del comunale può ospitare già 700 posti. Aggiungendo due tribune laterali da altri 700 posti arrivi si arriva già a più di 2.000 spettatori. Non voglio passare per maleducato nelle richieste, secondo me sarebbe l’ideale ampliare la struttura per garantire servizi a tutti i tifosi che si riverseranno in Trentino". Qui la società di marketing provinciale lavora in stretta sinergia con Comune, Azienda per il turismo e Questura di Trento per le migliori soluzioni sul fronte sicurezza.

"Approfondiamo tutti, dobbiamo essere veloci, rapidi e efficaci. Due momenti: celebrativo per lo scudetto e operativo per ospitare i tifosi. Sono in previsione alcune novità: nuove infrastrutture come la palestra, aumentare i posti e le iniziative per allietare i tifosi. La spinta di quest'anno sarà bellissima. Un'idea poi potrebbe essere quella di creare la mela Aurelia", dice Andrea Lazzaroni, sindaco del Comune di Dimaro, mentre Luciano Rizzi, presidente dell'Azienda per il turismo val di Sole, ha delineato alcune attività: "Ci dedichiamo all'ospitalità con un bel programma di intrattenimento per i tifosi. Siamo un territorio vocato per l'inverno e da qualche anno puntiamo poi sulla parte estiva".

Si valutano anche nuovi allestimenti, "potrebbero comparare mille maglie del Napoli per gli operatori negli alberghi, nei servizi e così via per un tributo", conclude De Laurentiis mentre Lazzaroni risponde con altrettanti "scarponi da sci per i partenopei".