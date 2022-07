Staffetta in val di Sole tra il Parma calcio maschile e quello femminile: Pejo saluta Buffon e accoglie per il ritiro la formazione guidata da Fabio Ulderici

La nuova formazione di Serie A soggiornerà a Cogolo. Durante l’intensa fase di preparazione pre-campionato, non mancheranno comunque anche le opportunità per conoscere la Val di Pejo e le sue bellezze, grazie all’organizzazione di eventi ideati dal Consorzio Turistico Pejo 3000 e dal Comune di Peio

PEIO. Staffetta in Val di Pejo tra le due principali squadre del Parma Calcio: terminato la mattina di sabato 16 luglio il ritiro estivo pre-campionato della squadra maschile, blasonata formazione militante in Serie B ma per diversi anni grande protagonista anche in Serie A e nelle coppe europee, la valletta ai piedi del Monte Vioz, nel settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio, ospita fino al prossimo 23 luglio il ritiro della prima squadra femminile parmense.

La nuova formazione di Serie A, che ha recentemente rilevato il titolo sportivo dell’Empoli femminile, soggiornerà a Cogolo, allenandosi presso il vicino campo di Celledizzo, dotato anche di una moderna palestra e di una funzionale sala stampa per le conferenze con i media. Durante l’intensa fase di preparazione pre-campionato, non mancheranno comunque anche le opportunità per conoscere la Val di Pejo e le sue bellezze, grazie all’organizzazione di eventi ideati dal Consorzio Turistico Pejo 3000 e dal Comune di Peio, che hanno reso possibile l’accordo con la società sportiva parmigiana, guidata dal nuovo presidente americano Kyle Krause.

"La val di Pejo - commenta Gianpietro Martinolli, assessore al turismo, sport e tempo libero del Comune di Peio - è entusiasta di accogliere anche la nuova squadra femminile del Parma Calcio e di mettere a disposizione dello staff tecnico e della formazione il centro sportivo e la nostra organizzazione per un ritiro produttivo; dopo la felice esperienza del ritiro dei ragazzi parmensi, con i diversi momenti di incontro tra i giocatori ed tifosi, per noi è veramente un grande onore poter ospitare anche le ragazze della società ducale. In tale senso ringrazio vivamente il presidente parmense Kyle Krause e condivido in pieno le sue parole enunciate qualche giorno fa”.





Il patron dei crociati, alla recente presentazione del ds Domenico Aurelio e dell'allenatore delle ragazze Fabio Ulderici, aveva dichiarato che "il calcio femminile è considerato diversamente da quello maschile, qui in Italia: ecco perché serve maggiore coinvolgimento. Il fatto che sia la squadra maschile sia femminile si ritrovino per l’importante ritiro estivo nello stesso luogo, cioè Pejo, rappresenta non solo una prima volta assoluta per una società professionistica italiana, ma anche la concreta testimonianza della nostra volontà di agire con modalità simili, ma non uguali. Sarebbe una follia non sfruttare la potenzialità che la squadra maschile ha, visti i tanti titoli e la sua gloriosa storia, per non favorire la crescita del settore femminile. Quindi sicuramente ci saranno iniziative congiunte per contribuire alla ulteriore crescita del settore femminile”.

Il Parma calcio femminile, coordinato dalla nuova club manager, Martina Capelli, 30enne parmigiana con un rilevante percorso calcistico non solo in Italia (Reggiana, Vignola e Milan) ma anche a livello internazionale in Germania, Spagna, Stati Uniti e Cipro, verrà presentato ai tifosi giovedì 21 luglio alle 21 al piazzale delle Terme a Pejo Fonti. Luogo che ha recentemente visto un dinamico ed apprezzato incontro tra i tifosi, il presidente Krause e i portieri della squadra maschile, tra cui il capitano Gianluigi Buffon, ritornato molto volentieri in Val di Pejo dopo il periodo di Capodanno trascorso qualche anno fa con la famiglia in un noto hotel locale.

La serata di Pejo Fonti ha visto anche un simpatico scambio di omaggi tra il Parma Calcio e gli organizzatori del ritiro (Comune di Peio, Consorzio Turistico Pejo 3000 e Apt Val di Sole): in particolare il presidente dell'Apt Val di Sole Luciano Rizzi è stato omaggiato dal presidente parmense Kyle di un’originale maglia crociata con indicato Pejo 1.