Il Rugby Trento sbanca Monselice e blinda la qualificazione ai playoff per cercare la scalata alla serie B

Foto di Soliman Magdi

MONSELICE. Il Rugby Trento sbanca Monselice e blinda la qualificazione ai playoff. I gialloblù accedono alla fase clou per cercare la scalata in serie B.

Con una sola meta di Matteo Valenari il Rugby Trento esce vittorioso da Monselice e consolida il settimo posto nel girone qualificazione Veneto, che permetterà ai gialloblù di giocarsi a dicembre il campionato di Serie C promozione.

In settimana la Federazione italiana rugby ufficializzerà avversari e calendario del Trento che anche quest’anno si giocherà la scalata alla Serie B. Un traguardo merito del grande impegno di atleti e staff tecnico, in campo da metà agosto per una stagione che si prospetta lunghissima e quanto mai impegnativa per provare il salto di categoria.

Nel weekend delle giovanili, prima vittoria per l’Under 19 di coach Benatti che batte il Bassano per 35-0. Cede l’Under 17 per 84-0 sul campo del Petrarca Padova, mente l’Under 15 strappa una bella vittoria nel triangolare col Rugby Valpolicella.

Seconda uscita anche per le Dolomitiche, Coppa Italia Seniores Femminile. Ottima prova nel triangolare con Venezia e Villorba giocato a Pergine.