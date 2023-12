Il Trento Rugby chiude l'anno con il botto. Un'altra vittoria e salvezza blindata nella stagione di debutto in serie B

Foto di Andrea Santoni-santansietta

TRENTO. Salvezza ipotecata e la possibilità di recitare il ruolo di outsider al debutto nel campionato di serie B. Il Trento Rugby vince e si conferma nella zone nobili della classifica.

Una prima parte di stagione di assoluto rilievo visto che a inizio campionato in tutto l’ambiente si pensava a un percorso più accidentato fatto di scontri diretti punto a punto con le dirette rivali per la salvezza. I risultati sul campo hanno però detto altro, con 6 vittorie in 9 giornate, con tutti gli scontri in chiave permanenza in serie B portati a casa.

La soddisfazione è enorme a tutti i livelli societari. L’organico è completo, guidato da uno staff coordinato e affiatato capace di inserire al meglio i nuovi arrivi in casa Trento, come Francesco Gazza, classe 2004 proveniente da Parma-Zebre Academy, che con il 100% ai calci che ha consentito ai gialloblù di superare l’ostico Botticino Rugby Union.

Partita non banale quella andata in scena allo Stadio Fersina, con la personale sfida tra il nazionale croato Altamirano, autore di una pregevole meta da touche, e i calci più una meta di Gazza. A fine frazione la meta di Nicolò Panza per il 23-20 al 40 minuto.

La svolta arriva con Giancarlo Bertocco (2002), il giovane vice capitano dei gialloblù si esibisce in un’azione personale di istinto: calcio di punizione battuto rapidamente e attacco diretto al pacchetto di mischia mal posizionato sui propri 5 metri. Il direttore di gara (Zerbinati della sezione di Rovigo) non può fare altro che assegnare la meta tecnica per il 30 a 20 che indirizza l’incontro in favore dei trentini.

Nel secondo tempo la partita resta vivace, con entrambe le squadre sugli scudi per segnare ognuna la meta del bonus nonostante il divario sul tabellone. Poi Nicolò Panza firma la tripletta e calcisticamente si porta il pallone a casa, con Marcon e Broll a chiudere le marcature. Sul fronte bresciano a segno Bertaglio, Bonizzardi e il capitano Ragnoli per il bonus difensivo.

A fine partita tanta soddisfazione per la vittoria e un po’ di autocritica per i tanti punti subiti dopo i 33 con il Mogliano Veneto. Appuntamento per il Rugby Trento nel 2024, il 14 gennaio alle 14.30 in casa della capolista San Donà di Piave.

9 GIORNATA DI ANDATA

Cus Padova - Belluno 38-30

Feltre - Brixia 20-22

Trento - Botticino 51-37

San Donà - Castellana 10-0

Villadose - Venezia 34-7

Rovato - Mogliano 16-11

CLASSIFICA

San Donà 37

Mogliano Veneto 34

Feltre 31

Trento 31

Brixia 30

Castellana 28

Rovato 26

Cus Padova 19

Belluno 15

Villadose 8

Botticino 8

S. Marco Venezia Mestre 0