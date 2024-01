Il Trento Rugby resiste all'assalto finale del Brixia degli ex nazionali Cittadini e Pratichetti e pareggia il match

Foto di Andrea Santoni - santansietta

TRENTO. Finisce in pareggio il big match tra il Trento Rugby e il Brixia degli ex nazionali Cittadini e Pratichetti.

Un finale incredibile con i gialloblù schiacciati nei propri 22 metri e i bresciani che hanno un pallone per chiudere la partita a tempo scaduto. Gli ospiti decidono di provare il drop ai pali con Simone Serra. L’azione viene però letta in anticipo da Daniele Facinelli che annulla l'opportunità e chiude il match con un pareggio e 2 punti in classifica per entrambe le formazioni.

L’ex serie A, trentino di Revò, è ritornato nel club in cui ha disputato parte del suo percorso giovanile prima di tanti anni in massima serie tra Valpolicella e Perugia. Man of the match a San Donà e decisivo con Brixia. Un’aggiunta di valore per un roster costruito per puntare a qualcosa in più rispetto alla salvezza.

Al 4’ Gazza si conferma sempre più un cecchino, punendo dai 30 metri l’indisciplina degli ospiti. Pronta risposta bresciana che con Fiorini va a marcare dopo una bella azione multifase, trasformata in seguito da Ferrari.

Con una punizione sbagliata dal Trento si chiude sul 6-7 la prima frazione di una partita maniacalmente equilibrata in cui le due formazioni hanno espresso un ottimo rugby, cercando in maniera scacchistica di indurre all’errore l’avversario.

Nella ripresa il Trento produce tanto volume di gioco e con la meta di Calabrò e la conversione con punizione di Gazza si porta sul 19-12, rispondendo alla meta di Amadei che aveva dato nuova linfa ai bresciani.

Nel finale gli ospiti trovano il giusto guizzo per portarsi in avanti e guadagnare una touche poi convertita in meta con un drive da Sabatiello. Tante le proteste della panchina e del pubblico per quello che è sembrato un passaggio in avanti in occasione della marcatura, giudicata valida da Mastandrea, direttore di gara della Sezione di Padova.

Sul finale il Brixia sembra averne effettivamente di più dei gialloblù un po’ sulle gambe, ma Facinelli si improvvisa portiere e stoppa il drop di un disperato Serra, consolato al triplice fischio da compagni e avversari.

Back to back in casa ora per il Rugby Trento, che ospiterà il Feltre domenica 28 in quella che è stata una super classica del campionato di serie C 2021/2022. La sfida tra i gialloblù di Soldani e i granata feltrini guidati da coach Bergamo promette di regalare tante emozioni, con due squadre che non vogliono perdere il treno della vetta.

RISULTATI E CLASSIFICA

Feltre-S. Donà 14-25

Trento-Brixia 19-19

Rovato-Belluno 32-10

Cus Padova-Castellana 15-10

Villadose-Botticino 32-30

Mogliano-S. Marco 46-0

CLASSIFICA ALLA FINE DEL GIRONE D'ANDATA:

S. Donà 47

Mogliano 44

Brixia, Feltre e Rovato 36

Trento 33

Castellana 29

Cus Padova 24

Belluno 20

Villadose 13

Botticino 10

S. Marco 0