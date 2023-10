Il Trento Rugby rimonta il Villadose e vola al secondo posto in serie B. I gialloblù vincono un match importante in chiave salvezza

Il Trento Rugby vince contro il fanalino di coda Villadose. I trentini confermano un ottimo avvio nella stagione d'esordio in serie B e restano in scia a Milano

Foto di Santansietta

TRENTO. Vittoria importante in chiave salvezza per il Trento Rugby che nella stagione di esordio in serie B si porta in seconda posizione alle spalle di San Donà.

I gialloblù superano il fanalino di coda Villadose e San Marco, formazione che resta a quota zero punti in classifica.

A partire meglio sono i padroni di casa alla ricerca di punti, pronti via e il Villadose passa in vantaggio per 12-0 con la doppietta al largo di Andrioli nel giro di 5 minuti.

Avvio shock per i trentini, con un passivo già importante da recuperare contro un avversario e un pubblico galvanizzato. Al 12’ però le aquile trovano fluidità nel gioco e Milanaccio centra il varco per accorciare le distanze sul 12-7. I neroverdi rodigini sono però bravi a sporcare i punti di incontro e con Piva al 20’ vanno sul 15-7.

E’ qui che il pacchetto di mischia trentino comincia dimostrare la sua superiorità fisica. Gli avanti del Trento al 35’ arano letteralmente il Villadose in fase statica e Bertocco va a segnare la più semplice delle mete: 15-14 all’intervallo, partita in equilibrio con i gialloblù però in crescita.

La giocata che ribalta l’inerzia della partita si concretizza al 6’ della ripresa: i rodigini tentano un drop dai 40 metri, che esce dal campo. Sulla successiva rimessa in gioco, Cantonati salta più in alto di tutti, schiaffeggia la palla per il Frecciarossa Nicolò Panza che in 80 metri brucia ben 4 avversari in recupero e va a siglare la meta del vantaggio per il 19-15.

Il bonus lo concretizza Pichler con il punto della sicurezza di Cantonati due volte per il 29-15. Il Villadose però non ci sta a chiudere e Travaglini sorprende la difesa gialloblù e marca il 32-22, risultato che però non cambia fino al fischio finale per il definitivo 5-0 in classifica in favore del Trento.

Il prossimo appuntamento, in casa, per il Rugby Trento è domenica 12 novembre per la quinta giornata di campionato. Arriva il Rugby Rovato.

RISULTATI

Cus Padova - Feltre 18 a 50 (0-5)

Villadose - Trento 22 a 32 (0-5)

Botticino - Belluno 12 a 29 (0-5)

San Marco - Brixia 0 a 34 (0-5)

Mogliano - Castellana 22 a 12 (5-0)

Rovato - San Donà 27 a 32 (1-5)

CLASSIFICA

San Donà 18

TRENTO 16

Feltre 15

Mogliano 14

Castellana 13

Brixia 12

Belluno 10

Rovato 9

Botticino 6

Cus Padova 4

Villadose e San Marco 0